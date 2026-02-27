Regidor de Atizapán forcejea con Guardia Nacional durante protesta por caso Renata Palmer

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 27 febrero 2026
    Regidor de Atizapán forcejea con Guardia Nacional durante protesta por caso Renata Palmer
    La manifestación se convocó para demandar que la muerte de Renata Palmer sea reclasificada de homicidio a feminicidio. ESPECIAL

Encaró a elementos federales durante un bloqueo instalado en una protesta

CDMX.- El regidor de Atizapán de Zaragoza, Carlos Madrazo Limón, protagonizó este viernes un forcejeo con elementos de la Guardia Nacional (GN) durante un bloqueo vial realizado en Zona Esmeralda por el caso Renata Palmer, en una protesta que exigió que la investigación sea abordada como feminicidio.

El hecho ocurrió sobre la avenida Jorge Jiménez Cantú, donde familiares y personas cercanas a la víctima mantuvieron un cierre parcial por varias horas, con afectaciones a la circulación en ambos sentidos, de acuerdo con reportes sobre la movilización.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum insiste en dudas por ‘El Mayo’ y atribuye repunte de violencia en Sinaloa a ese hecho

En el momento de la confrontación, el funcionario municipal intentó avanzar pese al dispositivo de seguridad y, en imágenes difundidas, se le escucha reclamar su calidad de autoridad local antes de empujar a un uniformado. La presencia del regidor generó reclamos de manifestantes en el sitio, según los reportes.

La manifestación se convocó para demandar que la muerte de Renata Palmer sea reclasificada de homicidio a feminicidio y se investigue con perspectiva de género. En el lugar, asistentes portaron mensajes para pedir la “reclasificación” y “justicia” en el caso.

TE PUEDE INTERESAR: Tras operativo contra ‘El Mencho’, 25 siguen hospitalizados; uno está grave, reporta Defensa

la víctima —de 32 años— fue asesinada el 5 de octubre de 2025 en su departamento. Se señala que hay un detenido bajo proceso, y que los familiares han cuestionado que el caso se conduzca como homicidio, al sostener que existen elementos para investigarlo como feminicidio.

En declaraciones recogidas durante la cobertura, Bárbara, hermana de Renata, afirmó que entre la víctima y el detenido existía una relación de confianza, y pidió que “se aplique la ley correctamente” para que el delito sea clasificado como feminicidio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


política

Localizaciones


CDMX

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Se revelaron cartas presuntamente atribuidas un sacerdote elas que solicita clemencia a los jueces que llevaban los casos de Rubén Oseguera González y Jessica Johana Oseguera Cervantes en Estados Unidos.

Revelan cartas religiosas desde Jalisco donde abogan por hijos de ‘El Mencho’ en EU
Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno, afirmó que en Coahuila no se suspendieron clases ni actividades, y destacó el reforzamiento de la vigilancia en coordinación con fuerzas federales.

Coahuila se mantiene bajo un blindaje total de máxima vigilancia: Secretario de Gobierno
En una operación valuada en 110.000 millones de dólares, Paramount Skydance Corporation concretó la compra de Warner Bros. Discovery.

Es oficial. Paramount firma contrato de compra de Warner Bros por 110.000 millones de dólares
Brandon Moreno encabezará el UFC México 2026 en la Arena CDMX, donde la Ciudad de México recibirá una cartelera de 13 peleas que incluye el debut de Regina Tarín ante Ernesta Kareckaitė en el octágono de la UFC.

UFC México 2026 en la Arena CDMX: cartelera completa, debut de Regina Tarín y pelea estelar de Brandon Moreno
Valiente. Yeri Mua asegura que no se “achicará” ante las críticas y que seguirá defendiendo el reguetón hecho por mujeres.

Yeri Mua lleva el reguetón mexa al Auditorio Nacional y defiende su libertad femenina
Se entregarán tarjetas del Bienestar para nuevos beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro en marzo 2026.

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: la entrega de tarjetas del Bienestar será en el mes de marzo
Subraya que la iniciativa forma parte de un planteamiento integral que fue nutrido a partir de foros y opiniones recogidas en distintos puntos del país.

Sheinbaum rechaza que eliminar el PREP sea ‘ocurrencia’ y defiende cómputo distrital
Los pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrán realizar trámites en una herramienta digital sencilla y accesible.

Así puedes tramitar tu Tarjetón Digital del IMSS para jubilados y pensionados