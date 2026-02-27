Regidor de Atizapán forcejea con Guardia Nacional durante protesta por caso Renata Palmer

CDMX.- El regidor de Atizapán de Zaragoza, Carlos Madrazo Limón, protagonizó este viernes un forcejeo con elementos de la Guardia Nacional (GN) durante un bloqueo vial realizado en Zona Esmeralda por el caso Renata Palmer, en una protesta que exigió que la investigación sea abordada como feminicidio.

El hecho ocurrió sobre la avenida Jorge Jiménez Cantú, donde familiares y personas cercanas a la víctima mantuvieron un cierre parcial por varias horas, con afectaciones a la circulación en ambos sentidos, de acuerdo con reportes sobre la movilización.

En el momento de la confrontación, el funcionario municipal intentó avanzar pese al dispositivo de seguridad y, en imágenes difundidas, se le escucha reclamar su calidad de autoridad local antes de empujar a un uniformado. La presencia del regidor generó reclamos de manifestantes en el sitio, según los reportes.

La manifestación se convocó para demandar que la muerte de Renata Palmer sea reclasificada de homicidio a feminicidio y se investigue con perspectiva de género. En el lugar, asistentes portaron mensajes para pedir la “reclasificación” y “justicia” en el caso.

la víctima —de 32 años— fue asesinada el 5 de octubre de 2025 en su departamento. Se señala que hay un detenido bajo proceso, y que los familiares han cuestionado que el caso se conduzca como homicidio, al sostener que existen elementos para investigarlo como feminicidio.