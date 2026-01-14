Registro de celulares prende alerta en el Senado por datos personales

Noticias
/ 14 enero 2026
    Registro de celulares prende alerta en el Senado por datos personales
    Aseveran que resulta indispensable garantizar que la información recabada sea resguardada con mecanismos robustos que eviten filtraciones. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Una senadora de Morena promovió un exhorto para que dependencias federales fortalezcan la vigilancia y los estándares de seguridad en el manejo de datos personales

CDMX.- La senadora Lucía Trasviña Waldenrath, de Morena, informó que presentó una proposición con punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, con el objetivo de reforzar la protección de datos personales luego de las recientes vulneraciones de seguridad asociadas a la implementación del registro obligatorio de líneas telefónicas móviles.

En una ficha informativa difundida en sus redes sociales, la legisladora explicó que la propuesta busca que el Congreso de la Unión exhorte a diversas autoridades de la Administración Pública Federal a intensificar la vigilancia, supervisión y protección de la información privada de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.

Trasviña Waldenrath subrayó que el planteamiento también pretende elevar los estándares de seguridad en el manejo de datos personales, ante el riesgo que representa la concentración de información sensible derivada del nuevo esquema de registro.

Indicó que la proposición se sustenta en el marco constitucional vigente, en disposiciones legales aplicables y en criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en estándares internacionales en materia de protección de datos personales.

El registro obligatorio de líneas móviles comenzó a operar el pasado 9 de enero y establece que todas las líneas telefónicas deben estar vinculadas a una persona física o moral. De acuerdo con el gobierno federal, la medida tiene como objetivo combatir delitos como la extorsión, el fraude y el secuestro.

La senadora señaló que, si bien el propósito del registro es atender problemas de seguridad pública, resulta indispensable garantizar que la información recabada sea resguardada con mecanismos robustos que eviten filtraciones, usos indebidos o accesos no autorizados.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, una proposición con punto de acuerdo es un instrumento parlamentario mediante el cual un legislador o grupo parlamentario plantea una postura sobre un tema de interés público y propone que una de las cámaras del Congreso asuma una posición institucional.

Este tipo de proposiciones pueden consistir en exhortos, pronunciamientos, recomendaciones o convocatorias, y también pueden utilizarse para solicitar periodos extraordinarios, la creación de comisiones especiales o acciones específicas por parte de autoridades federales o locales. Con información de El Universal

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

