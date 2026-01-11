Regreso masivo a las aulas: retoman actividades 34.5 millones de alumnos

CDMX.- Más de 34.5 millones de estudiantes y alrededor de 2.2 millones de docentes reanudaron actividades escolares en 264 mil planteles públicos y privados del país, como parte del reinicio del ciclo escolar 2025-2026, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Del total, 23.4 millones corresponden a educación básica —inicial, preescolar, primaria y secundaria—, quienes regresaron a las aulas en más de 231 mil escuelas, acompañados por 1.2 millones de maestros.

En el nivel de educación media superior, cerca de 5.5 millones de alumnos retomaron clases en 21 mil planteles, mientras que en educación superior lo hicieron más de 5.6 millones de estudiantes en alrededor de 11.7 mil instituciones, entre universidades y centros de posgrado.

La SEP precisó que el ciclo escolar contempla 185 días efectivos de clase y concluirá el 15 de julio de 2026, de acuerdo con el calendario oficial vigente.

Autoridades educativas señalaron que el regreso se acompaña de programas de apoyo como becas, entrega de útiles y acciones para reducir la deserción escolar, particularmente en los niveles básico y medio superior.

Asimismo, en distintas entidades se implementaron operativos de seguridad y logística para garantizar el retorno ordenado a los planteles, especialmente en zonas urbanas con alta concentración de estudiantes. Con información de El Universal