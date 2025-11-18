Relanza Sheinbaum el Pacic: tiendas y empresarios pactan precio máximo de 910 pesos para la canasta básica

/ 18 noviembre 2025
    Relanza Sheinbaum el Pacic: tiendas y empresarios pactan precio máximo de 910 pesos para la canasta básica
    Claudia Sheinbaum agradeció a cadenas comerciales y empresas participantes por fijar el precio máximo de la canasta básica -compuesta por 24 productos- en 910 pesos. FOTO: CUARTOSCURO

La Presidenta y el titular de Hacienda encabezaron en Palacio Nacional la ratificación del Pacic, con el respaldo del CCE y cadenas comerciales

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, encabezaron en Palacio Nacional la renovación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), instrumento con el que el Gobierno federal y el sector empresarial buscan contener los precios de productos esenciales.

Durante el encuentro, Sheinbaum agradeció a cadenas comerciales y empresas participantes por fijar el precio máximo de la canasta básica -compuesta por 24 productos- en 910 pesos. La mandataria calificó el acuerdo como “muy importante” para la economía familiar y destacó que su concreción demuestra que “es factible hacerlo y hay voluntad”.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Alberto Cervantes Díaz, expresó el respaldo del sector privado a las medidas para proteger el ingreso de los hogares. Señaló que la ratificación del Pacic refleja un compromiso social asumido por productores, comercializadores y tiendas de autoservicio.

Cervantes calificó al Pacic como un ejemplo de política pública basada en el consenso y subrayó que la decisión unánime de mantener el precio máximo de la canasta básica refleja la convicción empresarial de que el diálogo permanente es clave para construir soluciones compartidas.

“El sector empresarial preserva el espíritu del Pacic, reconociendo la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum por mantener el bienestar de la economía popular”, señaló. Añadió que la renovación del acuerdo contribuye a la estabilidad en el ingreso personal y a la protección económica de las mayorías.

El dirigente explicó que la fijación del precio máximo de 910 pesos busca dar certidumbre a las familias frente a presiones inflacionarias y garantizar que los productos esenciales sigan siendo accesibles.

Sheinbaum reiteró que el Gobierno federal trabaja en coordinación con la iniciativa privada para impulsar medidas que fortalezcan el poder adquisitivo de los hogares, subrayando que el Pacic continuará como un mecanismo de apoyo directo a la economía popular. Con información de El Universal

Temas


Canasta Básica

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Cce
SEGOB
SHCP

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

