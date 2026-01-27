Relevo en el CIDE: presentan a Lucero Ibarra; borran foto oficial y crece tensión interna

CDMX.- La investigadora Lucero Ibarra Rojas fue presentada como nueva directora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ante el Consejo Directivo de la institución, que también opera como su Órgano de Gobierno, de acuerdo con una publicación difundida por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

En el mismo mensaje se informó que la presentación ocurrió ante consejeros entre los que se mencionó a Lorenzo Meyer, Felipe Ávila, Gerardo Esquivel y Lorena Rodríguez, y se indicó que Ibarra ya ocupa la oficina de la Dirección General.

En ese marco, la Secretaría señaló que la nueva directora se comprometió a conducir a la institución privilegiando el diálogo con la comunidad, como parte de la línea de conducción que planteó al inicio de su encargo.

Como antecedente inmediato, la publicación oficial fue difundida en dos ocasiones: en la primera se incluyó una fotografía del encuentro con la secretaria Rosaura Ruiz, y minutos después fue eliminada; más tarde se subió el mismo contenido, pero sin la imagen.

En la fotografía referida se observó a Lucero Ibarra junto con Rosaura Ruiz, además de Gerardo Esquivel, Lorena Rodríguez y Felipe Ávila; Lorenzo Meyer fue el único de los consejeros mencionados que no apareció en la imagen, según la descripción de quienes la consultaron.

En reacciones, el investigador y profesor del CIDE, Francisco Cabrera-Hernández, publicó un mensaje en el que señaló que el ahora exdirector José Antonio Romero Tellaeche dejó las oficinas de la Dirección General, pero que no abandonará la institución. “Resulta que Romero ya dejó físicamente la DG del CIDE, pero hace unos meses se autonombró investigador y se dio definitividad”, escribió.

En el plano institucional, esa afirmación plantea que Romero Tellaeche permanecería como parte del personal académico del Centro, bajo una figura de definitividad, aun después de haber dejado el espacio directivo, de acuerdo con lo señalado por el profesor.

El cambio de dirección se da en un contexto de transición interna en el CIDE, con una conducción que, según la Secretaría, buscará privilegiar el diálogo con la comunidad, mientras continúan los ajustes administrativos derivados del relevo en la Dirección General.