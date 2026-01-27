Fiscal de Michoacán asegura que asesinato de familia en Morelia estaría relacionado con préstamo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) dio a conocer las primeras indagatorias sobre el homicidio de los intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) en el Congreso del Estado, Víctor Manuel ‘N’ y Anayeli ‘N’, junto a su hija de 12 años.

De acuerdo con la información, el presunto móvil apunta a un conflicto por préstamos de dinero entre familiares. Además, el fiscal estatal Carlos Torres Piña afirmó que hay una persona detenida por el crimen, Alfredo ‘N’, de 47 años, primo hermano de una de las víctimas.

Alfredo ‘N’ fue capturado el 24 de enero en Morelos, Michoacán, por autoridades estatales con apoyo de autoridades federales. Aunque continúan operativos para localizar a otros posibles involucrados.

El fiscal puntualizó que “derivado de las labores de investigación es importante informar que ya se cuenta con una persona detenida de nombre Alfredo ‘N’, de 47 años de edad, quien fue puesta a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente”.

“Dentro de las indagaciones y las primeras entrevistas que se ha hecho sobre este personaje, pues todo indica que es un tema de recurso de préstamos entre familiares, el móvil de estos probables homicidios”, añadió

FGE indicó que el imputado fue ubicado a través de “trabajos de inteligencia, investigación de campo, análisis criminal y coordinación interinstitucional”.

DESCARTAN CRIMEN ORGANIZADO

Por otro lado, Torres Piña también afirmó que no existen indicios que vinculen el asesinato con delincuencia organizada; tampoco con su actividad laboral como intérpretes o defensores de derechos humanos.

“Con base en los actos de investigación realizados hasta este momento, no se advierte que este multihomicidio esté vinculado con delincuencia organizada ni con la actividad profesional de las víctimas como intérpretes o defensores de derechos humanos”, dijo el fiscal.

Aunque el titular de la FGE de Michoacán confirmó que la fiscalía especializada en derechos humanos mantiene seguimiento puntual del caso.

CASO DE FAMILIA DESAPARECIDA

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó que los tres cuerpos calcinados localizados el 23 de enero en el municipio de Zinapécuaro corresponden a los integrantes de una familia que había sido reportada como desaparecida en la ciudad de Morelia. Las víctimas fueron identificadas como Anayeli ‘N’, su esposo Víctor ‘N’ y su hija Megan ‘N’, de 12 años de edad.

La institución informó que los restos fueron hallados en el kilómetro 190 de la Autopista de Occidente, a la altura de la localidad de Ucareo, en el municipio de Zinapécuaro, y que las diligencias realizadas permitieron confirmar su identidad.

Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía detalló que la carpeta de investigación fue iniciada el 17 de enero de 2026, luego de que los familiares de las víctimas acudieran a denunciar su desaparición.

“La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informa que el pasado 17 de enero de 2026, se inició una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, con motivo del reporte de la desaparición de Víctor Manuel M.V., Anayeli H.L. y la adolescente de iniciales M.E. M.H., presentada por sus familiares”, señaló la dependencia.

La FGE indicó que, una vez recibida la denuncia, se activaron los protocolos de búsqueda inmediata, ya que la familia había sido vista por última vez el 14 de enero en la colonia Ex Hacienda La Huerta, en la capital michoacana.

“Desde el momento en que sus familiares acudieron a la Fiscalía Especializada, se activaron los protocolos de búsqueda inmediata para dar con su paradero, tras haber sido vistos por última vez el 14 de enero en la colonia Ex Hacienda La Huerta. Lamentablemente, las diligencias operativas y científicas llevaron al hallazgo de tres personas sin vida, que hoy se confirma se trata de las víctimas”, agregó la institución.

Días después del reporte de desaparición, autoridades localizaron los restos calcinados de dos personas adultas y una menor de edad en la Autopista de Occidente. Los cuerpos se encontraban envueltos entre neumáticos que aún ardían en llamas, lo que provocó un avanzado estado de calcinación y dificultó su identificación inmediata.

De acuerdo con la información oficial, durante las primeras diligencias se detectaron huellas de disparos de arma de fuego en los cuerpos, por lo que el caso es investigado como un triple homicidio.

(Con información de Stephanie León | VANGUARDIA)