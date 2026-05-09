Incauta Marina 26 bultos de cocaína en la costa de Guerrero; detiene a dos extranjeros

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México
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    Incauta Marina 26 bultos de cocaína en la costa de Guerrero; detiene a dos extranjeros
    Los aseguramientos se sumarán a las más de 65.5 toneladas de droga incautadas en operaciones marítimas durante la presente Administración federal. FOTO: Cuartoscuro

Participó personal de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, con apoyo de unidades de superficie, aéreas y terrestres

CDMX.-La Secretaría de Marina (Semar) aseguró una embarcación menor con 26 bultos de presunta cocaína frente a las costas de Guerrero y detuvo a dos personas extranjeras.

Se trata del cuarto decomiso consecutivo de droga en el mar realizado en una semana, destacó la Marina.

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De acuerdo con la dependencia, la embarcación, equipada con tres motores fuera de borda, fue interceptada tras un seguimiento marítimo realizado a 361 millas náuticas -unos 668 kilómetros- al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, hasta su arribo a tierra en las costas de Arroyo Seco, en el Municipio de Petatlán.

La operación fue realizada por personal de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, con apoyo de unidades de superficie, aéreas y terrestres.

SUMAN CUATRO OPERACIONES MARÍTIMAS CONSECUTIVAS

Con este aseguramiento suman ya 89 bultos decomisados en cuatro operaciones marítimas consecutivas efectuadas durante la última semana en el Pacífico mexicano, informó el Gabinete de Seguridad.

La Semar indicó que los cargamentos representan “una afectación significativa” a las capacidades operativas y financieras de grupos delictivos dedicados al trasiego internacional de droga.

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Los detenidos y la embarcación quedaron a disposición de la autoridad ministerial en la Octava Región Naval, en Acapulco, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente.

La dependencia federal no precisó el peso total de la droga asegurada, debido a que éste será determinado mediante el peritaje ministerial, aunque señaló que los 89 bultos decomisados en la última semana equivalen a varias toneladas de cocaína.

VAN 65.5 TONELADAS DE DROGA INCAUTADAS

Los aseguramientos se sumarán a las más de 65.5 toneladas de droga incautadas en operaciones marítimas durante la presente Administración federal, de acuerdo con cifras oficiales difundidas por la Marina.

El operativo fue dado a conocer en medio del reforzamiento de las acciones navales en el Pacífico mexicano, una de las principales rutas utilizadas por organizaciones criminales para el trasiego de cocaína procedente de Sudamérica hacia México y posteriormente a Estados Unidos.

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Petatlán y la franja costera de Guerrero han sido identificadas históricamente como puntos de arribo y movilidad de cargamentos ilícitos debido a sus extensas zonas de litoral y áreas de difícil vigilancia terrestre, se indicó.

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