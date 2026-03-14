Reportan tránsito intenso en carreteras por fin de semana largo y percances viales

CDMX.- Las principales carreteras del país registraron una intensa carga vehicular por el fin de semana largo, de acuerdo con reportes de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), ante la salida de viajeros por el segundo puente del año.

En la autopista México-Cuernavaca, del kilómetro 20 al 49 con dirección hacia Cuernavaca, se reportó tránsito intenso por el flujo de automovilistas que buscó salir de la Ciudad de México. El organismo pidió a los conductores manejar con precaución.

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En esa misma vía, a la altura del kilómetro 22 con dirección a la Ciudad de México, se redujeron carriles debido a un choque por alcance múltiple, lo que complicó la circulación en el tramo.

Capufe también informó que en la caseta de Tlalpan, con dirección a Cuernavaca, se observó desde temprano una alta afluencia de vehículos que buscaban incorporarse a la autopista.

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En la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura de la Plaza de Cobro Palo Blanco con dirección al puerto de Acapulco, se reportó presencia de manifestantes, aunque sin cierre a la circulación. Previamente, en esa misma carretera se registró un accidente en el kilómetro 208, también en sentido hacia Acapulco.

En la autopista México-Querétaro, en la Plaza de Cobro Tepotzotlán, se reportó carga vehicular en ambos sentidos, sin incidentes, conforme a los reportes del organismo.

La autopista México-Puebla también presentó tránsito intenso a la altura de la Plaza de Cobro San Marcos con dirección hacia Puebla, en el marco del incremento de viajes por el fin de semana largo. Con información de La Jornada