Rescatan pobladores a profesor enterrado tras deslave en Hidalgo

XOCHICOATLÁN, HGO.- Un maestro del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) quedó atrapado entre lodo y escombros luego de que un derrumbe arrasara el camino que transitaba la comunidad de Xochicoatlán, en la Sierra de Hidalgo, cuando se dirigía a su centro de trabajo.

Vecinos que se encontraban en el camino de entrega de víveres, al escuchar gritos de auxilio, localizaron al docente semienterrado: solo su cabeza y manos eran visibles sobre el lodo pantanoso.

Para la operación de rescate usaron cuerdas y maniobras desde terreno pantanoso, debido a que el sitio tenía condiciones inestables. Tras varios intentos, lo liberaron sin que presentara heridas graves. Fue atendido por agotamiento y deshidratación.