Rescatan pobladores a profesor enterrado tras deslave en Hidalgo

/ 17 octubre 2025
    Vecinos que se encontraban en el camino de entrega de víveres, al escuchar gritos de auxilio, localizaron al docente semienterrado. /FOTO: ESPECIAL

Las lluvias siguen dejando afectaciones severas en la Sierra; pobladores de Xochicoatlán protagonizaron un rescate que se volvió ejemplo de solidaridad

XOCHICOATLÁN, HGO.- Un maestro del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) quedó atrapado entre lodo y escombros luego de que un derrumbe arrasara el camino que transitaba la comunidad de Xochicoatlán, en la Sierra de Hidalgo, cuando se dirigía a su centro de trabajo.

Vecinos que se encontraban en el camino de entrega de víveres, al escuchar gritos de auxilio, localizaron al docente semienterrado: solo su cabeza y manos eran visibles sobre el lodo pantanoso.

Para la operación de rescate usaron cuerdas y maniobras desde terreno pantanoso, debido a que el sitio tenía condiciones inestables. Tras varios intentos, lo liberaron sin que presentara heridas graves. Fue atendido por agotamiento y deshidratación.

La zona -catalogada como de alto riesgo por derrumbes recurrentes- hace que las autoridades hagan un llamado a la población para evitar transitar por esos sitios durante y después de las lluvias intensas.

En el municipio de Tenango de Doria, también se reportó el hallazgo con vida de dos personas más con las iniciales M. L. L. y M. L. G., localizadas en la localidad de El Aguacate.

Mientras tanto, los operativos de búsqueda continúan en Tianguistengo, donde la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda despliegan drones, equipos de rastreo, lámparas y radios para localizar a los desaparecidos.

En Huautla, fue recuperado el cuerpo sin vida de un hombre en el río Calabozo, en la comunidad de Tempexquisco, por bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública. Permanece como desconocido, aunque podría ser alguno de los desaparecidos en la región. Con información de Agencias

