Rescatan pobladores a profesor enterrado tras deslave en Hidalgo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Las lluvias siguen dejando afectaciones severas en la Sierra; pobladores de Xochicoatlán protagonizaron un rescate que se volvió ejemplo de solidaridad
XOCHICOATLÁN, HGO.- Un maestro del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) quedó atrapado entre lodo y escombros luego de que un derrumbe arrasara el camino que transitaba la comunidad de Xochicoatlán, en la Sierra de Hidalgo, cuando se dirigía a su centro de trabajo.
Vecinos que se encontraban en el camino de entrega de víveres, al escuchar gritos de auxilio, localizaron al docente semienterrado: solo su cabeza y manos eran visibles sobre el lodo pantanoso.
TE PUEDE INTERESAR: SRE confirma 3 mexicanos muertos en accidente aéreo en Michigan; preparan repatriación
Para la operación de rescate usaron cuerdas y maniobras desde terreno pantanoso, debido a que el sitio tenía condiciones inestables. Tras varios intentos, lo liberaron sin que presentara heridas graves. Fue atendido por agotamiento y deshidratación.
🚨 Docente de CONAFE es rescatado tras quedar sepultado por un derrumbe en Hidalgo— LSR Hidalgo (@LsrHidalgo) October 17, 2025
Un maestro del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) fue rescatado con vida luego de quedar atrapado bajo un derrumbe ocasionado por las intensas lluvias registradas en Hidalgo. pic.twitter.com/EiRrdDZ5eW
La zona -catalogada como de alto riesgo por derrumbes recurrentes- hace que las autoridades hagan un llamado a la población para evitar transitar por esos sitios durante y después de las lluvias intensas.
TE PUEDE INTERESAR: ‘No he tenido problema con nadie’: rechaza Sheinbaum acusaciones tras video viral
En el municipio de Tenango de Doria, también se reportó el hallazgo con vida de dos personas más con las iniciales M. L. L. y M. L. G., localizadas en la localidad de El Aguacate.
Mientras tanto, los operativos de búsqueda continúan en Tianguistengo, donde la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda despliegan drones, equipos de rastreo, lámparas y radios para localizar a los desaparecidos.
En Huautla, fue recuperado el cuerpo sin vida de un hombre en el río Calabozo, en la comunidad de Tempexquisco, por bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública. Permanece como desconocido, aunque podría ser alguno de los desaparecidos en la región. Con información de Agencias