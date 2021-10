Responde hija de Robles a Sheinbaum: Si tiene pruebas, preséntelas

CIUDAD DE MÉXICO.- Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, salió en defensa de su madre y respondió a señalamientos hechos por Claudia Sheinbaum, quien ligó a la ex funcionaria con el fraude conocido como “Estafa Maestra”.

“Me sorprende que se despoje de su investidura como Jefa de Gobierno al opinar sobre un proceso del que estoy completamente segura que desconoce, el de mi madre.

“Usted no es juez, y violenta el principio de presunción de inocencia por el que lucharon las fuerzas democráticas. Usted de facto sentencia a una mujer que está injustamente privada de su libertad”, escribió Moguel.

“¿Conoce usted acaso la carpeta de investigación? Me parece que no, ya que en ella no existe una sola palabra que haga referencia a la ‘Estafa Maestra’. ¿Sabe que a mi madre no se le ha comprobado ningún delito? ¿Conoce usted el Sistema de Justicia Penal?