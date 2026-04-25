Retos virales provocan operativos tras mensajes de tiroteos en escuelas

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/ 25 abril 2026
    Retos virales provocan operativos tras mensajes de tiroteos en escuelas
    Las pintas en sanitarios fueron atribuidas a retos virales que afectan la convivencia de la comunidad educativa. ESPECIAL
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Autoridades estatales reforzaron acciones preventivas tras mensajes de alarma difundidos en planteles escolares

CULIACÁN, SIN.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que mantiene una ruta de intervención y reforzamiento de acciones preventivas en planteles educativos y sus alrededores, ante la difusión de retos virales en redes sociales que incitan a alumnos a realizar pintas con mensajes de alarma.

La dependencia estatal activó operativos de seguridad tras tres nuevos casos registrados en dos escuelas secundarias y una de bachillerato en la capital del estado, donde fueron localizados mensajes sobre supuestos tiroteos en sanitarios.

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Las imágenes de las pintas fueron difundidas en redes sociales, lo que generó inquietud entre estudiantes, familias y autoridades educativas, de acuerdo con la información dada a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública.

La autoridad llamó a las familias y a la sociedad en general a fomentar la cultura del respeto y fortalecer la conciencia de niñas, niños y jóvenes sobre los efectos negativos de estos retos en redes sociales.

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La Secretaría señaló que este tipo de conductas afecta la armonía y la convivencia dentro de la comunidad escolar, además de generar movilización de autoridades y preocupación entre alumnos y padres de familia.

Tres planteles educativos registraron el viernes pasado pintas con mensajes alusivos a supuestos tiroteos, entre ellos la escuela Preparatoria “Emiliano Zapata” de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

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El hecho provocó que cerca de 30 por ciento de los alumnos abandonara las aulas y regresara a sus hogares, ante el temor de que la amenaza de disparos pudiera presentarse en el plantel ubicado a un costado de Ciudad Universitaria.

Las Secundarias Federales Cinco y Ocho también reportaron mensajes similares en sanitarios, por lo que las autoridades educativas solicitaron mayor vigilancia en el entorno de estos planteles.

Las autoridades escolares investigan el origen de las pintas e intentan identificar a los responsables, luego de que el mismo reto viral generara preocupación entre la comunidad educativa.

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