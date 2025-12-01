Riva Palacio: Fue AMLO el artífice de la caída de Gertz Manero

CDMX.- Fue Andrés Manuel López Obrador , no la presidenta Claudia Sheinbaum ni el senador Adán Augusto López, quien operó la renuncia del exfiscal Alejandro Gertz Manero el jueves pasado, así lo afirma el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna “Estrictamente Personal”.

Hoy en su texto, el analista reconstruye las últimas 48 horas de Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República ( FGR ), periodo durante el cual el fiscal incluso habría permanecido atrincherado en su oficina.

“Las últimas 48 horas de Alejandro Gertz Manero como fiscal general fueron una demostración de fuerza, pero no de la presidenta Claudia Sheinbaum o del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, sino de Andrés Manuel López Obrador, cuya mano no se apreciaba en un principio, pero que fue quien ordenó el sacrificio de quien había sido su aliado”, narra el editorialista.

La solicitud de la renuncia, asegura Riva Palacio, llegó al entonces fiscal desde Palenque, Chiapas, a través de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, quien además le hizo saber que había perdido la confianza del expresidente.

“La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien es el enlace entre Sheinbaum y López Obrador, visitó personalmente a Gertz Manero, a quien le transmitió el mensaje de que tenía que renunciar.

“Lo importante, dijo un funcionario, no era el mensaje, sino la mensajera, porque le decían que había caído de la gracia del expresidente”, relata en su columna.

Además del mensaje, la operación incluyó presiones desde el Senado , encabezadas por Adán Augusto López, quien el miércoles previo a la renuncia, acudió a Palacio Nacional, pese a tener restringido el acceso, para reunirse con Sheinbaum y exponerle “el plan para eliminar al fiscal”, según la columna.

“Internamente, López le dijo a miembros de la Junta de Coordinación Política que actuaría contra Gertz Manero porque era inminente que procedería penalmente contra él por el tema de La Barredora. Pero había sido un señuelo”, detalla.

De acuerdo con el periodista, “habrían sido dos veces las que López Obrador le envió el mensaje (a Gertz) de que tenía que irse”: la primera, cuando “funcionarios del Senado recogieron la carta en Palacio Nacional para llevársela a Gertz Manero”; la segunda, mediante Rosa Icela Rodríguez, quien también le habría entregado personalmente la carta de renuncia que debía firmar.

Aunque Alejandro Gertz Manero “siempre había jugado del lado de López Obrador”, sorprendió que se negara a frenar las investigaciones que involucraban al senador Adán Augusto López y a Andrés López Beltrán, hijo del expresidente.

Sin embargo, según Riva Palacio, la causa por la que AMLO “ordenó el sacrificio” de Gertz Manero fue el criterio de oportunidad que la FGR otorgó al empresario regiomontano y dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú , convirtiéndolo en testigo cooperante.