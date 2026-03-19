Riva Palacio: Sabotean radicales de Morena plan de Sheinbaum para limpiar al partido de nexos con el narco

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum padece el sabotaje por parte del ala radical de Morena , que levantó “una muralla” para evitar que militantes del partido con nexos con el crimen organizado enfrenten responsabilidades, revela hoy Raymundo Riva Palacio en su columna “Estrictamente Personal”.

De acuerdo con la información del periodista, recientemente la Presidenta sufrió un revés interno luego de que Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, junto con el ideólogo Rafael Barajas “El Fisgón”, saboteara su plan para desaforar a políticos vinculados con el crimen organizado.

La propuesta de Sheinbaum, refiere el editorialista, planteaba “separar de sus cargos y quitar el fuero a gobernadores y presidentes municipales por manejo de recursos de procedencia ilícita y presuntos nexos con el crimen organizado”, así como una “iniciativa en el Congreso para agilizar los procesos de desafuero de legisladores que se encontraran en situaciones similares”.

“No avanzó ni siquiera a votación”, señala el periodista, porque Durazo y Barajas frenaron la propuesta bajo el argumento de que no procedía por la “integridad” del obradorismo.

Esta “muralla de impunidad”, según el autor, no sólo protege a una decena de gobernadores bajo la lupa de Washington, sino que deja a la mandataria sin herramientas para frenar la creciente amenaza de una intervención militar de Donald Trump, quien ya prepara una narrativa de “ataque inminente” contra México.