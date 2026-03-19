Riva Palacio: Sabotean radicales de Morena plan de Sheinbaum para limpiar al partido de nexos con el narco
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El periodista asegura que los ‘duros’ de la 4T han levantado una ‘muralla de impunidad’, al frenar las propuestas de Sheinbaum que, ante las presiones de Washington, buscaba separar de sus cargos a funcionarios ligados con el crimen organizado, así como dejarlos sin fuero
CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum padece el sabotaje por parte del ala radical de Morena, que levantó “una muralla” para evitar que militantes del partido con nexos con el crimen organizado enfrenten responsabilidades, revela hoy Raymundo Riva Palacio en su columna “Estrictamente Personal”.
De acuerdo con la información del periodista, recientemente la Presidenta sufrió un revés interno luego de que Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, junto con el ideólogo Rafael Barajas “El Fisgón”, saboteara su plan para desaforar a políticos vinculados con el crimen organizado.
La propuesta de Sheinbaum, refiere el editorialista, planteaba “separar de sus cargos y quitar el fuero a gobernadores y presidentes municipales por manejo de recursos de procedencia ilícita y presuntos nexos con el crimen organizado”, así como una “iniciativa en el Congreso para agilizar los procesos de desafuero de legisladores que se encontraran en situaciones similares”.
“No avanzó ni siquiera a votación”, señala el periodista, porque Durazo y Barajas frenaron la propuesta bajo el argumento de que no procedía por la “integridad” del obradorismo.
Esta “muralla de impunidad”, según el autor, no sólo protege a una decena de gobernadores bajo la lupa de Washington, sino que deja a la mandataria sin herramientas para frenar la creciente amenaza de una intervención militar de Donald Trump, quien ya prepara una narrativa de “ataque inminente” contra México.
DEBILITAN A SHEINBAUM ANTE LA PRESIÓN DE WASHINGTON
La resistencia interna, plantea el autor de “Estrictamente Personal”, debilita a Claudia Sheinbaum frente a Washington, pues socava la cooperación con Estados Unidos, que no sólo ha insistido en el combate del narcotráfico, sino en llevar a la justicia a los políticos que han permitido el crecimiento y fortalecimiento de los cárteles de la droga a los niveles de la actualidad.
“Cada vez que le han presentado listas de políticos morenistas vinculados con el crimen organizado, su respuesta ha sido que le entreguen las pruebas, aunque ella tiene las propias”, expone el editorialista.
Si bien el ala dura de Morena teme una acción unilateral por parte de Washington, como expone el periodista, a diferencia de Sheinbaum, “están apostando a que México sea su búnker”.
PAVIMENTA EU EL CAMINO PARA JUSTIFICAR UNA INTERVENCIÓN EN MÉXICO: RIVA PALACIO
El riesgo de este “búnker de impunidad”, advierte Riva Palacio, es que alimenta la justificación para una intervención unilateral, tal como lo hizo con Venezuela: “El obradorismo radical no quiere recortar sus pérdidas, y al final puede perder más”, sentencia.
De acuerdo con el editorialista, Washington está construyendo una hoja de ruta similar a la de Venezuela, creando las condiciones de opinión pública para una acción quirúrgica en territorio mexicano.
Como referencia, señala las recientes declaraciones del general Gregory Guillot, comandante de la Fuerza Aérea del Comando Norte y del Comando de Defensa Aeroespacial Norteamericano.
Guillot dijo ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Congreso “que, aunque el crimen organizado no se ha enfrentado directamente contra las tropas estadounidenses, el acoso contra funcionarios de ese país ha ido aumentando, junto con el hackeo de sus comunicaciones por parte de los cárteles”.