$!Dueño de Miss Universo, acusado de huachicol y tráfico de armas, tenía una ‘oreja’ en la FGR

CDMX.- Raúl Rocha Cantú, el dueño del concurso de Miss Universo, acusado por la FGR de narco, tráfico de armas y venta de huachicol, sobornó a una alta funcionaria de esa dependencia para obtener información sobre la indagatoria en su contra. La fiscal que aceptó el soborno y ayudó a Rocha, fue Mari Carmen Ramírez Rodríguez, según la acusación oficial. TE PUEDE INTERESAR: FGR aclara la situación jurídica de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo Ella vendía información hasta en dos millones de pesos por las investigaciones sobre huachicol al grupo criminal que encabezaba Rocha Cantú y su socio Jacobo Reyes León “El Yaicob”. Ramírez Rodríguez fue detenida el 18 de noviembre pasado por delincuencia organizada, relacionado con delitos contra la salud en su modalidad de tráfico de narcóticos, tráfico de armas de fuego e hidrocarburos. Se encuentra presa en el penal femenil de Morelos.

De acuerdo con la investigación, agentes federales grabaron a la fiscal Ramírez cuando subía al vehículo de Jacobo Reyes, aparentemente para recibir un soborno. La evidencia fue fortalecida con llamadas interceptadas bajo orden judicial de Reyes donde se revela que ambos sostuvieron una reunión en un restaurante de Polanco. Jacobo Reyes fue un promotor de bailes, jefe policiaco en municipios de Edomex, tuvo un centro de capacitación para policías y en 2021, fue aspirante del PRD a la Alcaldía de San Martín de las Pirámides. Reyes fungía como un intermediario de Rocha en las operaciones delictivas, según la investigación penal. TE PUEDE INTERESAR: Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo; acuerda colaborar como testigo protegido Hasta la semana pasada, Mari Carmen Ramírez estaba adscrita a la Fiscalía Especial en Investigación en Delitos de Materia de Hidrocarburos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), como agente de Ministerio Público. El 17 de diciembre de 2024, la FGR interceptó una llamada telefónica en la que Reyes le comunica a su esposa que va ir a la FEMDO a pagarle “a la vieja ésa (MP), para que le entregue las copias y que la va a ver a fuera de las oficinas para entregarle el dinero y ella le de las copias”.

Las armas las descargaban al lado de Palacio Nacional. Esto relata el expediente del gobierno contra el dueño de Miss Universo, acusado de tráfico de armas, huachicol y narco.#Loret en @latinus_us pic.twitter.com/EXGKPsvdcf — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) November 27, 2025