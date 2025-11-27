Dueño de Miss Universo, acusado de huachicol y tráfico de armas, tenía una ‘oreja’ en la FGR
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Raúl Rocha sobornó a una funcionaria federal para obtener información sobre investigación en su contra
CDMX.- Raúl Rocha Cantú, el dueño del concurso de Miss Universo, acusado por la FGR de narco, tráfico de armas y venta de huachicol, sobornó a una alta funcionaria de esa dependencia para obtener información sobre la indagatoria en su contra.
La fiscal que aceptó el soborno y ayudó a Rocha, fue Mari Carmen Ramírez Rodríguez, según la acusación oficial.
TE PUEDE INTERESAR: FGR aclara la situación jurídica de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo
Ella vendía información hasta en dos millones de pesos por las investigaciones sobre huachicol al grupo criminal que encabezaba Rocha Cantú y su socio Jacobo Reyes León “El Yaicob”.
Ramírez Rodríguez fue detenida el 18 de noviembre pasado por delincuencia organizada, relacionado con delitos contra la salud en su modalidad de tráfico de narcóticos, tráfico de armas de fuego e hidrocarburos. Se encuentra presa en el penal femenil de Morelos.
De acuerdo con la investigación, agentes federales grabaron a la fiscal Ramírez cuando subía al vehículo de Jacobo Reyes, aparentemente para recibir un soborno. La evidencia fue fortalecida con llamadas interceptadas bajo orden judicial de Reyes donde se revela que ambos sostuvieron una reunión en un restaurante de Polanco.
Jacobo Reyes fue un promotor de bailes, jefe policiaco en municipios de Edomex, tuvo un centro de capacitación para policías y en 2021, fue aspirante del PRD a la Alcaldía de San Martín de las Pirámides. Reyes fungía como un intermediario de Rocha en las operaciones delictivas, según la investigación penal.
TE PUEDE INTERESAR: Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo; acuerda colaborar como testigo protegido
Hasta la semana pasada, Mari Carmen Ramírez estaba adscrita a la Fiscalía Especial en Investigación en Delitos de Materia de Hidrocarburos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), como agente de Ministerio Público.
El 17 de diciembre de 2024, la FGR interceptó una llamada telefónica en la que Reyes le comunica a su esposa que va ir a la FEMDO a pagarle “a la vieja ésa (MP), para que le entregue las copias y que la va a ver a fuera de las oficinas para entregarle el dinero y ella le de las copias”.
Las armas las descargaban al lado de Palacio Nacional. Esto relata el expediente del gobierno contra el dueño de Miss Universo, acusado de tráfico de armas, huachicol y narco.#Loret en @latinus_us pic.twitter.com/EXGKPsvdcf— Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) November 27, 2025
Y le dice que Raúl Cantú “ya lo trae encima con ese tema, ya que a ese tema le va invertir ahorita de su dinero 400 mil, y a Raúl le cobró 2 millones, por eso está movido con ese tema”.
Gracias a esta conversación, los agentes federales montaron una vigilancia encubierta en los alrededores de la FEMDO, en Reforma 75, y en la misma fecha lograron ver sobre la calle de Mina una camioneta Ford Raptor, color naranja conducida por Jacobo Reyes.
TE PUEDE INTERESAR: Padre de Fátima Bosch niega vínculos con Miss Universo y Raúl Rocha
Ramírez Rodríguez llevaba 14 años trabajando en la FGR. Antes de su ingreso, no había tenido experiencia relacionada con procuración de justicia, pues se había desempeñado como dependiente en una miscelánea, cajera en una farmacia y asistente en un consultorio dental.