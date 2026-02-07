Rocía tíner a su pareja y le prende fuego; ya fue detenido por tentativa

HERMOSILLO, SON.- Jorge Luis “N”, de 43 años, fue detenido en el municipio de Ímuris, Sonora, por su probable responsabilidad en un ataque contra su pareja sentimental, a quien presuntamente roció con tíner y le prendió fuego, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

La dependencia señaló que atendió de manera inmediata un hecho de violencia contra una mujer en ese municipio, ubicado a 87 kilómetros de la frontera, y que se abrió una investigación por un ataque directo a la vida y la integridad de la víctima.

TE PUEDE INTERESAR: Cañeros entran a programas del Bienestar: apoyos y financiamiento al 8.5%

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas del 6 de febrero de 2026 en un domicilio de la avenida Colima, colonia Sahuaral. La víctima, de 42 años, habría sostenido una discusión con el imputado, quien presuntamente la roció de manera intencional con el solvente y luego le prendió fuego.

La institución informó que la conducta se investiga como violencia feminicida en grado de tentativa, al tratarse, señaló, de un ataque deliberado dirigido a causar la muerte o un daño grave a una mujer.

TE PUEDE INTERESAR: Debaten en redes sociales por salida de Adán Augusto y salón de belleza en el Senado

La FGJE indicó que se activaron medidas de protección y atención integral a favor de la víctima, con énfasis en su seguridad, su recuperación física y emocional y su acceso a la justicia, bajo principios de centralidad de la víctima, no revictimización y debida diligencia reforzada.

Como consecuencia de la agresión, la mujer presentó quemaduras de primer y segundo grado en diversas partes del cuerpo, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital, donde recibe atención médica especializada y seguimiento clínico.

TE PUEDE INTERESAR: Brugada ‘se queda’ en Utopía del Maíz: Casa de Gobierno, mil 600 luminarias y refuerzo de seguridad

Derivado de las primeras diligencias y con apoyo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), se localizó y detuvo al presunto responsable en la colonia El Moral, en el mismo municipio.

La Fiscalía reportó que, al momento del aseguramiento, el imputado fue detenido en flagrancia por la posesión de 23 envoltorios con “cristal”, indicios que se integraron a la carpeta de investigación. También señaló que cuenta con un antecedente penal por narcomenudeo correspondiente a 2018.

La institución informó que el Ministerio Público integra la carpeta con perspectiva de género para esclarecer los hechos, sancionar al responsable y garantizar a la víctima su derecho a la justicia y a la reparación integral del daño.