Rosa Icela refuerza Plan Michoacán y anuncia visitas casa por casa

CDMX.- La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó que mantiene un seguimiento puntual al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La funcionaria encabezó este viernes una reunión virtual con autoridades estatales para revisar los avances y reforzar acciones.

Durante el encuentro, Rodríguez sostuvo diálogo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y con diversos funcionarios involucrados en la estrategia de seguridad y bienestar que opera en la entidad. El objetivo, señaló, es ajustar líneas de acción y fortalecer la coordinación entre órdenes de gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Licenciado’ ingresa al penal del Altiplano, acusado por asesinato de Carlos Manzo

La secretaria explicó que parte de la sesión estuvo dedicada a evaluar proyectos de movilidad, particularmente el avance del Metrobús de Morelia, iniciativa que ha contado con participación de representantes del sector transportista. Subrayó que la obra es considerada pieza complementaria del Plan Michoacán.

“También anunciamos que a partir del lunes iniciaremos las visitas casa por casa y las Ferias del Bienestar como parte del Plan Michoacán”, informó Rodríguez. Detalló que estas actividades buscan acercar servicios gubernamentales y programas sociales a comunidades prioritarias.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian presunto grupo de WhatsApp con imágenes de alumnas en Oaxaca

El gobernador Ramírez Bedolla agradeció el respaldo del Gobierno de México para la implementación del Metrobús y la continuidad de las acciones integrales en materia de seguridad y desarrollo. Aseguró que la cooperación entre federación y estado resulta esencial ante los recientes hechos de violencia.

Según autoridades federales, las acciones anunciadas buscan reforzar la presencia institucional en la entidad, impulsar proyectos sociales y atender problemáticas locales mediante un enfoque de prevención y cercanía con la población.

La Segob reiteró que el Plan Michoacán permanecerá en revisión constante y que los trabajos coordinados continuarán con el fin de garantizar condiciones de paz y seguridad en la región. Con información de El Universal