Denuncian presunto grupo de WhatsApp con imágenes de alumnas en Oaxaca

OAXACA, OAX.- El Colectivo DLR denunció la existencia de un grupo de WhatsApp en el que presuntamente se comparten fotografías de mujeres estudiantes de secundaria de distintas escuelas del estado de Oaxaca. De acuerdo con la organización, en ese espacio circulan imágenes de menores de edad en contextos sexualizados, lo que encendió las alertas de activistas y familias.

Según la denuncia, algunos padres de familia habrían difundido fotografías de sus propias hijas, tomadas mientras vestían uniforme escolar. Estas imágenes, señaló el colectivo, corresponderían a alumnas de la Secundaria Técnica 1, Técnica 6 y Federal 2, con base en la identificación de los uniformes visibles en los archivos compartidos.

El Colectivo DLR se presenta como un grupo de hacktivistas enfocados en la defensa de los derechos digitales y la protección de sobrevivientes de violencia digital. Mantiene presencia en plataformas como Facebook y YouTube, desde donde difunde alertas y acompañamiento en casos de riesgo.

“Identificamos este grupo donde incluso hay padres compartiendo fotos de sus hijas. Son alumnas de secundaria vulneradas desde casa”, afirmó la organización en un mensaje público, en el que describió que los uniformes observados corresponden a escuelas ubicadas en la ciudad de Oaxaca.

Tras la denuncia, el fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que la institución abrirá una investigación y que solicitó la intervención de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública. El objetivo, dijo, es rastrear el origen de las imágenes y ubicar a los responsables de su difusión.

Rodríguez Alamilla precisó que la Fiscalía actuará con los protocolos correspondientes para casos de violencia digital contra menores de edad, y aseguró que se dará seguimiento a los reportes realizados por la ciudadanía y colectivos especializados.

Sin embargo, el Colectivo DLR desmintió públicamente la postura de la Fiscalía. Señaló que, hasta el momento, no tienen conocimiento de la apertura de una carpeta de investigación relacionada con el caso y que las autoridades “responden con mentiras para evitar la presión social”.

La organización exigió una respuesta inmediata y acciones concretas para detener la difusión del material y sancionar a los responsables. También llamó a las autoridades a reconocer la gravedad del caso y a garantizar la protección de las estudiantes involucradas. Con información de El Universal