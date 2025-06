Rosario Piedra asegura que nadie ha pedido su renuncia de la CNDH

CDMX.- Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirmó que en los encuentros que ha sostenido con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas nadie ha pedido su renuncia.

“Yo me he reunido con ellos y lo que se me hace curioso es que, en todas esas reuniones que he tenido con colectivos, en ninguna me han pedido la renuncia. Sus quejas y demandas son hacia las Fiscalías”, mencionó.

En las primeras Mesas de Diálogo entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y distintos colectivos de personas buscadoras exigieron la renuncia de Piedra Ibarra, ya que las familias de las víctimas señalaron que no estuvo presente en las conversaciones iniciales.

“Los colectivos yo veo que están contentos, cuando van conmigo están contentos y agradecen el que sean tomados en cuenta como nunca antes los habían sido”, mencionó Ibarra Piedra.

Durante esos primeros encuentros la madre buscadora Ceci Flores criticó a la titular de la CNDH y condenó que no estuviera presente en los diálogos para fortalecer la nueva iniciativa de ley para la búsqueda de desaparecidos.

Incluso, la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, defendió la presencia de la CNDH en los encuentros, al mencionar que aunque no estaba su titular había representación de la comisión.

“Siempre ha estado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no necesariamente de la presidenta, pero sí del personal y de los visitadores”, puntualizó la funcionaria federal.

“Desde que llegué a mi primera gestión (2019-2024), me he reunido con múltiples grupos de colectivas de esta terrible práctica que es la desaparición de personas. No puedo ser insensible, siendo la hermana de un desaparecido político”, afirmó Rosario Piedra.

“Me he reunido con ellos (familiares de las víctimas) y lo que se me hace curioso es que en todas esas reuniones que he tenido, en ninguna me han pedido la renuncia. ¿Y qué es lo que hace la Comisión? Pues la Comisión es la encargada de recoger sus quejas y emitir recomendaciones”, añadió.