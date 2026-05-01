Salud defiende aborto como atención médica y fija postura ante presión por sacarlo del Penal

CDMX.- La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, afirmó que la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación debe mantenerse como un procedimiento médico y un tema “de salud pública, derechos humanos y de justicia social”, ante la exigencia de colectivas feministas para sacar el aborto del Código Penal capitalino. Nadine Gasman señaló que la despenalización total del aborto es un debate “liderado” en el Congreso local y sostuvo que, por tratarse de salud pública, la valoración del procedimiento debe considerar la circunstancia clínica y sicológica en la que se encuentre la persona.

“Nosotros tenemos que priorizar la seguridad, la confidencialidad, la calidad de la atención y el trato digno, que esté libre de estigmas y discriminación”, indicó la titular de la dependencia. Nadine Gasman explicó que desde 2007, cuando la capital se convirtió en la primera entidad del país en despenalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 12, se han realizado alrededor de 300 mil intervenciones, y precisó que la mayoría, 69%, corresponde a jóvenes de 18 a 29 años.

La funcionaria detalló que 85% de los procedimientos se realiza con medicamentos y el resto mediante operación manual, los dos métodos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda como los más seguros. “Lo que vemos en la Ciudad de México, que es muy positivo, es que la gran mayoría de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo lo hacen antes de las 10 semanas. Quiere decir que se ven embarazadas, deciden y dado que hay acceso a los servicios, lo hacen de una manera oportuna”, afirmó.

Nadine Gasman sostuvo que la objeción de conciencia es un derecho del personal de salud, pero aclaró que es un asunto personal y no institucional, por lo que los servicios públicos tienen la responsabilidad de contar con personal no objetor para garantizar la prestación del servicio. “¿Qué quiero decir con esto? Así como en los servicios de salud tenemos que garantizar la objeción de conciencia, tenemos también que garantizar que tengamos no objetores y no objetoras de conciencia; esa es la responsabilidad: la institución tiene que dar el servicio”, dijo, y agregó que quienes objetan deben activar mecanismos de referencia, además de que “no hay objeción de conciencia en caso de emergencias”.

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