Dejan siete cadáveres en Aguascalientes; víctimas eran originarias de Tepazalá

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    Dejan siete cadáveres en Aguascalientes; víctimas eran originarias de Tepazalá
    Corporaciones establecieron un cerco con patrullas y cordones de seguridad para resguardar indicios. ESPECIAL

Las víctimas, dos mujeres y cinco hombres, habrían sido privadas de la libertad en Zacatecas

TEPAZALÁ, AGS.- Siete personas presuntamente asesinadas fueron localizadas en una calle de terracería de la comunidad Mesillas, en el municipio de Tepezalá, en la zona norte de Aguascalientes, en los límites con el estado de Zacatecas.

Las víctimas son dos mujeres y cinco hombres que, de acuerdo con los primeros reportes, habían sido privadas de la libertad en el vecino estado de Zacatecas y fueron localizadas sin vida en Tepezalá, de donde son originarias.

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Vecinos de la comunidad encontraron los cuerpos regados sobre la calle la mañana de este 1 de mayo de 2026, cuando se preparaban para iniciar sus actividades.

Pobladores reportaron al Sistema de Emergencias que los cadáveres presentaban huellas de violencia y se encontraban tirados sobre la vialidad.

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Las indagatorias iniciales señalan que los agresores habrían arrojado los cuerpos durante la madrugada, mientras los habitantes de la comunidad dormían.

Policías municipales y estatales, así como personal del Ejército, Guardia Nacional, paramédicos y elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio y corroboraron el multihomicidio.

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Corporaciones establecieron un cerco con patrullas y cordones de seguridad para resguardar indicios y permitir el procesamiento de la escena.

Peritos forenses realizaron el levantamiento de los cuerpos para la autopsia legal en las instalaciones del Servicio Médico Forense.

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