Samuel García insiste en que su rival es Sheinbaum, al Frente ‘no lo va a pelar’

“Ahora que dejo mi gubernatura en manos de Javier y que soy ya un precandidato, ya verán un Samuel de contrastes. Yo no podía como gobernador estar peleando por capricho con el Presidente porque meto a Nuevo León en un estrés innecesario, pero ya con la licencia van a empezar a notar propuestas que pueden comenzar a chocar con la visión de la 4T” , aseveró.

“Yo estoy cierto que él es mi rival a vencer, yo al frente ya ni lo voy a pelar, (...) bueno, ahora será Sheinbaum a quien (AMLO) le dio su bastón de mando y poderío, y del lado del Frente Xóchitl, pero realmente creo que ya no me debo distraer ni un segundo con el PRIAN, porque yo veo que ese Titanic ya se hundió como decía don Dante” , afirmó en entrevista para Aristegui.

Aseguró que la premisa de MC es sacar a la vieja política, que no solamente es el PRI y el PAN, sino que Morena ya tuvo su oportunidad e hizo mal su trabajo.

“Estos años de gobernador, el Presidente fue respetuoso y nosotros trabajamos en coordinación con la federación, no con Morena. Para demostrar que si somos oposición real, si uno ve las votaciones de la bancada de Movimiento Ciudadano, nosotros no cambiábamos votos por impunidad como Alito (Alejandro Moreno), no cambiamos gubernaturas como (Omar) Fayad y la mayoría de priistas que ya andan en Europa”, agregó.

