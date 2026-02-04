Sarampión acelera en 2026: más de 2 mil contagios en un mes y una muerte asociada, reporta Ssa

Noticias
/ 4 febrero 2026
    Sarampión acelera en 2026: más de 2 mil contagios en un mes y una muerte asociada, reporta Ssa
    Señalan que una vez que el virus entra al organismo, puede mantenerse en estado latente entre 10 y 12 días. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

El repunte de sarampión en las primeras semanas de 2026 encendió alertas por la rapidez del aumento

CDMX.- Los casos confirmados de sarampión en México aumentaron en lo que va de 2026, al pasar de 6 mil 432 al cierre de 2025 a 8 mil 459 confirmados hasta el 3 de febrero, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa).

La cifra implica 2 mil 27 contagios nuevos en enero y los primeros tres días de febrero, un volumen que equivale a casi una tercera parte del total registrado el año previo, según el mismo registro de la dependencia federal.

Además de los casos confirmados, la Ssa reporta 5 mil 606 casos probables acumulados y mantiene en estudio 3 mil 360 reportes para definir si corresponden a sarampión u otra enfermedad febril exantemática, es decir, infecciones sistémicas con fiebre y erupciones cutáneas.

Por grupos de edad, los más afectados son los menores de uno a 9 años, con 2 mil 287 casos confirmados, seguidos por personas de 25 a 29 años, con 908, de acuerdo con el desglose referido en los datos.

En el recuento por entidad, Jalisco aparece como el estado más afectado en 2026, con mil 113 casos confirmados; al sumarse los 663 de 2025, acumula mil 776. En el total de ambos años, Chihuahua concentra la mayor cifra, con 4 mil 493 confirmados en 2025 y ocho en 2026, para 4 mil 501 en conjunto, mientras Chiapas se ubica con 479 casos al sumar 247 del año pasado y 232 del presente.

La Secretaría de Salud también tiene registrada una muerte asociada al sarampión en 2026 en Michoacán, donde se han reportado 284 contagios al sumar 246 de 2025 y 40 de 2026. En 2025 se reportaron 25 defunciones que, según la dictaminación de un grupo de expertos, se asociaron al sarampión.

En el historial reciente, el sarampión permaneció erradicado varios años en el país; el virus se aisló en 1957 y la vacuna se obtuvo en 1963, y la Ssa refiere que, una vez que el virus entra al organismo, puede mantenerse en estado latente entre 10 y 12 días.

Los estados con menor número de casos confirmados reportados en el periodo señalado son Hidalgo, con siete, así como Guanajuato, Yucatán y Quintana Roo, con cuatro casos cada uno, conforme a los datos difundidos por la dependencia federal.

