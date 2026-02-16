Sarampión repunta: Ssa aplica 16.2 millones de vacunas y confirma 29 defunciones en el país

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 16 febrero 2026
    Sarampión repunta: Ssa aplica 16.2 millones de vacunas y confirma 29 defunciones en el país
    La autoridad sanitaria reiteró la recomendación de acudir a los servicios de salud para iniciar o completar los esquemas de vacunación. CUARTOSCURO

Las cifras de casos, defunciones y la concentración por estados vuelven a colocar la vacunación como prioridad de salud pública

CDMX.- Derivado del incremento en los casos de sarampión en el país, la Secretaría de Salud (Ssa) informó que aplicó 16 millones 252 mil vacunas contra esa enfermedad del 1 de enero de 2025 al 13 de febrero de 2026.

La dependencia señaló que mantiene acciones de vacunación y convocó a madres y padres de familia a verificar los esquemas de sus hijas e hijos, como parte de las medidas preventivas ante el aumento de contagios.

TE PUEDE INTERESAR: Familiares de personas desaparecidas se manifiestan en Carnaval de Mazatlán

“La Secretaría de Salud hace un llamado a las mamás y papás a revisar esquemas de vacunación de sus hijas e hijos y acudir a los servicios de salud para iniciar o completar la vacunación correspondiente, como una medida fundamental de protección individual y colectiva”, indicó la institución en un comunicado.

En el balance con corte al 13 de febrero, la Ssa reportó que en México se han registrado 24 mil 913 casos probables de sarampión, de los cuales 9 mil 478 han sido confirmados.

TE PUEDE INTERESAR: Tras protestas, Sheinbaum dice que ‘no hay demora’ en títulos del Bienestar; evalúan mover plantel

La Secretaría de Salud también confirmó 29 defunciones asociadas a sarampión, con la mayoría de los casos en Chihuahua, donde se reportaron 21.

En cuanto a la distribución de contagios, la dependencia señaló que, en lo que va del año, Jalisco es la entidad con el mayor número de casos confirmados, al contabilizar 1 mil 765, hasta el 13 de febrero.

La autoridad sanitaria reiteró la recomendación de acudir a los servicios de salud para iniciar o completar los esquemas de vacunación, en el marco del seguimiento institucional al comportamiento de la enfermedad en el país.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Sarampión

Localizaciones


CDMX

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
La herencia con escrituras

La herencia con escrituras
true

Marx Arriaga, una cortina de humo en el reacomodo político-electoral de Morena
La dependencia federal prevé publicar esta semana reglas para espectáculos masivos con medidas de transparencia en precios, información previa y condiciones de compra

Profeco prepara nuevos lineamientos para conciertos tras polémica por boletos de BTS en México
La actriz de doblaje y figura histórica de la radio mexicana murió a los 107 años, dejando una huella profunda en generaciones que crecieron con su voz en series animadas y cine.

A sus 107 años, fallece Dolores Muñoz Ledo, actriz de doblaje de ‘He-Man’ y ‘Chip y Dale al rescate’
Un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, en combinación con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical.

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve
Autoridades capitalinas llaman a reforzar la seguridad digital mediante verificación en dos pasos y manejo responsable del código de acceso a cuentas personales

Alertan sobre seguridad en WhatsApp ante hackeos y difunde medidas para proteger cuentas
La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, sufrió un desvanecimiento durante un desfile en Ambato, Ecuador. Fue atendida de inmediato y logró recuperarse, aunque el incidente generó preocupación en redes.

¿Qué le pasó a Fátima Bosch?... Miss Universo se desvanece en desfile en Ecuador
Los Dolphins buscan flexibilidad financiera y nuevos ajustes estratégicos para la próxima temporada de la NFL.

¡Bombazo en la NFL!: Tyreek Hill disponible como agente libre tras salida de Dolphins