Sarampión repunta: Ssa aplica 16.2 millones de vacunas y confirma 29 defunciones en el país

CDMX.- Derivado del incremento en los casos de sarampión en el país, la Secretaría de Salud (Ssa) informó que aplicó 16 millones 252 mil vacunas contra esa enfermedad del 1 de enero de 2025 al 13 de febrero de 2026.

La dependencia señaló que mantiene acciones de vacunación y convocó a madres y padres de familia a verificar los esquemas de sus hijas e hijos, como parte de las medidas preventivas ante el aumento de contagios.

“La Secretaría de Salud hace un llamado a las mamás y papás a revisar esquemas de vacunación de sus hijas e hijos y acudir a los servicios de salud para iniciar o completar la vacunación correspondiente, como una medida fundamental de protección individual y colectiva”, indicó la institución en un comunicado.

En el balance con corte al 13 de febrero, la Ssa reportó que en México se han registrado 24 mil 913 casos probables de sarampión, de los cuales 9 mil 478 han sido confirmados.

La Secretaría de Salud también confirmó 29 defunciones asociadas a sarampión, con la mayoría de los casos en Chihuahua, donde se reportaron 21.

En cuanto a la distribución de contagios, la dependencia señaló que, en lo que va del año, Jalisco es la entidad con el mayor número de casos confirmados, al contabilizar 1 mil 765, hasta el 13 de febrero.