SAT enfrenta récord en deudas incobrables; suman casi 200 mil millones de pesos

Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) rompió un récord en la última década, el mayor monto de créditos incobrables.

En el primer trimestre de este año, el monto total de los adeudos incobrables ascendió a 190 mil 460 millones de pesos, la mayor suma para un mismo periodo en los últimos 10 años.

Si se compara contra el primer trimestre de 2022, la cifra fue 26.2 por ciento mayor, de acuerdo con el Informe Trimestral de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda.

Estos créditos fiscales son catalogados como de “baja probabilidad de cobro”, lo que obedece a que los contribuyentes no están localizables para el fisco, el deudor no cuenta con recursos para pagar o bien, al SAT le resulta más costoso litigar el adeudo que el monto que podría recuperar sin procedimiento judicial y por ello decide no perseguirlo.

En total, son 400 mil 907 créditos tanto de personas físicas como morales que se encuentran en esa situación.

El monto que en conjunto suman esos créditos representa 27.4 por ciento del total de los adeudos que tienen contribuyentes con el SAT, donde se incluyen aquellos que sí puede cobrar.

De acuerdo con cifras de Hacienda, al cierre de marzo pasado se reportaron un millón 552 mil adeudos fiscales que sumaron 693 mil 746 millones de pesos, de los cuales, 503 mil 285 millones se encuentran en alguna fase del procedimiento administrativo de ejecución para su cobro.

Virginia Ríos, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), consideró que este incremento en el monto de los créditos de baja probabilidad de cobro puede obedecer, principalmente, a un mayor número de contribuyentes no localizables, quienes seguramente cerraron sus negocios, debido a la crisis generada por la pandemia de Covid-19.

“Seguramente les han enviado requerimientos (para pagar los adeudos), pero estas personas cerraron sus operaciones y ya no están localizables, estamos viendo los efectos de 2020, 2021”, comentó.

Además, como consecuencia de la pandemia, personas que tributaban ante el fisco fallecieron, sin que en muchos casos se haya dado el aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), por lo que se siguen enviando notificaciones de adeudos pendientes, resaltó.

Al monto de los créditos no controvertidos se suman 473 mil 207 millones de pesos que el fisco tampoco puede cobrar, debido a disputas legales.

El fisco podría cobrarlos hasta que los tribunales le den, de ser el caso, la razón en el proceso legal.

Con información de Reforma