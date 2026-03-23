SCJN invalida reformas de Nayarit, Durango y Guerrero y fija criterios para elección judicial 2027

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 23 marzo 2026
    SCJN invalida reformas de Nayarit, Durango y Guerrero y fija criterios para elección judicial 2027
    La Corte también señaló la omisión del Congreso local de incorporar la insaculación y la paridad de género. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


reformas a la Ley

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SCJN

Nayarit, Durango y Guerrero deberán corregir mecanismos de evaluación, duración de cargos y reglas de operación bajo los parámetros nacionales

CDMX.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó reformas constitucionales y normas de Nayarit, Durango y Guerrero al determinar que no se ajustan a la reforma judicial federal, con lo que fijó criterios nacionales rumbo a la elección judicial de 2027.

Entre los puntos anulados destacó el caso de Nayarit, donde la Corte invalidó el mecanismo de evaluación y aprobación de candidaturas mediante un Comité Estatal único, al considerar que contraviene el modelo de la Constitución federal, que prevé un comité por cada poder.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-comenzo-2026-a-la-baja-en-reventa-de-autopartes-con-caida-del-19-a-tasa-anual-PJ19674193

“Se aparta del modelo constitucional que prevé que cada uno de los poderes va a tener su propio Comité de Evaluación... Es inconstitucional, no puede haber un Comité Único de Evaluación, tiene que haber tres Comités”, dijo el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

La Corte también señaló la omisión del Congreso local de incorporar la insaculación y la paridad de género, conforme a las reglas que obligan a integrar listas —según el cargo— de entre seis y 10 personas por cada poder.

https://vanguardia.com.mx/noticias/coparmex-presiona-para-detener-el-plan-b-electoral-y-advierte-incertidumbre-por-cambiar-reglas-GJ19674543

Los asuntos se analizaron mediante tres acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Ejecutivo federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), bajo la ponencia de la ministra María Estela Ríos González.

En el caso de Durango, el pleno determinó que es inválido establecer que las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial duren nueve años y no seis; además, declaró inválida la norma que preveía que las sesiones del Tribunal Superior de Justicia fueran privadas y excepcionalmente públicas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/semar-despide-a-gaia-perrita-detectora-de-narcoticos-tras-anos-de-servicio-en-marina-CJ19674503

“Ahora todo tiene que resolverse a puertas abiertas y de cara a la ciudadanía. Aquí la reforma prevé que excepcionalmente pueda hacerse de otra manera”, afirmó el ministro presidente.

Respecto de Guerrero, la SCJN invalidó el esquema previsto en su Constitución para designar, por única ocasión en 2027, la Presidencia del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, al concluir que el mecanismo no se ajusta a los parámetros del modelo federal vigente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


reformas a la Ley

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SCJN

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Un rosario de méritos

Un rosario de méritos
true

Mónica Zambada: Evitan una trampa y una matanza
Cada otoño, millones de mariposas viajan casi 4.800 kilómetros desde Canadá, a través de Estados Unidos, hasta llegar al oeste de México.

La población de mariposas monarca de México aumenta un 64%, lo que ofrece esperanza para las especies en peligro de extinción
Luis Donaldo Colosio Riojas solicita a Claudia Sheinbaum indultar a Mario Aburto y dejar de usar políticamente el caso del magnicidio de 1994.

Luis Donaldo Colosio Riojas pide a Sheinbaum indulte a Mario Aburto... ‘ya dejen de lucrar políticamente con él’
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
La Semana Santa 2026 se celebrará en abril y marcará uno de los periodos religiosos y vacacionales más importantes del año en México, con días clave que influyen en el calendario escolar y laboral

¿Cuándo inicia la Semana Santa 2026?... las fechas clave de esta festividad y sus días de descanso
Ricardo Arjona confirmó un concierto en Saltillo, Coahuila.

Ricardo Arjona confirma concierto en Saltillo en el Estadio I. Madero: Fecha y venta de boletos
Paulinho, delantero del Toluca, fue llamado por Portugal para los amistosos ante México y Estados Unidos, en una gira de preparación rumbo al Mundial 2026.

Portugal convoca a Paulinho: El delantero del Toluca enfrentará a México antes de Mundial 2026