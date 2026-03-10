SCJN se divide por atribuciones de fiscalías de género para atender violencia familiar

Noticias
/ 10 marzo 2026
    SCJN se divide por atribuciones de fiscalías de género para atender violencia familiar
    La Suprema Corte abrió un debate interno sobre hasta dónde deben llegar las fiscalías de género frente a la violencia dentro del hogar. ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Igualdad De Género

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SCJN

Una votación dividida frenó cambios en Chihuahua, mientras una frase en el Pleno encendió polémica fuera de la sala

CDMX.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dividió al discutir si las fiscalías especializadas en delitos contra las mujeres pueden ampliar sus competencias para atender también casos de violencia familiar, en el análisis de una reforma aprobada en Chihuahua.

El debate se dio al resolver la acción de inconstitucionalidad 154/2021, promovida contra cambios avalados en septiembre de 2021, mediante los cuales se incorporó la referencia “y a la familia” al nombre de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), con la intención de extender sus atribuciones.

El proyecto del ministro Arístides Guerrero García propuso invalidar esa adición al considerar que “diluye la atención diferenciada” para mujeres víctimas de violencia y puede implicar un retroceso contrario al principio de progresividad, por lo que planteó retirar la ampliación de competencias.

Cinco ministros votaron a favor de esa postura; sin embargo, la propuesta no prosperó al no alcanzar la mayoría calificada requerida, por lo que se mantuvo la reforma impugnada.

En las intervenciones, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, respaldó que la FEM no concentre delitos de violencia familiar al señalar que ello podría distraer sus obligaciones originales, y en el intercambio se evocaron antecedentes como “las muertas de Juárez” y la sentencia internacional del caso Campo Algodonero.

En contraste, una minoría de cuatro ministras bloqueó el proyecto. Yasmín Esquivel Mossa sostuvo que la inclusión “y a la familia” no debilita a la fiscalía, mientras Loretta Ortiz Ahlf argumentó que estas instancias responden a obligaciones internacionales del Estado mexicano, reforzadas por precedentes como Campo Algodonero.

Durante la sesión también se registró una declaración de la ministra María Estela Ríos González que generó polémica en redes sociales, al ironizar sobre la idea de que sólo alguien nacido mediante fecundación in vitro podría pensarse fuera del ámbito familiar.

De manera paralela, el Pleno avaló por unanimidad que la FEM de Chihuahua tenga la facultad de coordinar, controlar, vigilar y supervisar los Centros de Justicia para las Mujeres, en lo que se perfila como un criterio relevante para el diseño institucional de fiscalías especializadas y su alcance frente a la violencia en el entorno familiar. Con información de La Jornada

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

