Huracán ‘Simón’ reajusta su trayectoria y bordea la línea costera de Jalisco: ¿tocará tierra en Puerto Vallarta?

CDMX.- El ciclón tropical Simón se mantiene en categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y a las 16:00 horas de este domingo bordea las costas de la República Mexicana con un impacto de alta peligrosidad. De acuerdo con datos e informes oficiales por el Servicio Meteorológico Nacional (dependencia de la Comisión Nacional del Agua), el meteoro genera ráfagas de viento brutales, oleaje elevado y precipitaciones extraordinarias en Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, lo que motiva la emisión de alertas de máxima emergencia y el resguardo de la población.

El avance de Simón mantiene en máxima alerta a la región del Pacífico. Aunque las estimaciones iniciales preveían su impacto directo en tierra firme para el mediodía del domingo, el reporte técnico del Servicio Meteorológico Nacional señala que el sistema reajustó su trayectoria para bordear la línea costera a la altura de Cabo Corrientes, a aproximadamente 60 kilómetros de Puerto Vallarta, y Playa Pérula, en el estado de Jalisco. De acuerdo con el reporte más reciente dado a conocer por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Simón se encuentra localizado a 70 kilómetros al oeste de Playa Pérula y se mueve paralelo a las costas de Jalisco. La proximidad del fenómeno provoca ráfagas de viento de hasta 250 kilómetros por hora, oleaje de hasta 10 metros de altura y acumulación de lluvias superiores a los 250 milímetros.

RECIBE ACAPULCO EN TRES DÍAS LLUVIA EQUIVALENTE A CINCO MESES En puntos geográficos como Acapulco, Guerrero, el registro pluvial acumulado en tres días equivale a cinco meses de precipitación ordinaria, hecho que motiva a las autoridades de Protección Civil a decretar la Alerta Roja con resguardo domiciliario obligatorio para Jalisco y Colima.

De forma paralela al despliegue oficial, los usuarios comparten en plataformas digitales las impresiones del evento meteorológico a través de metrajes visuales. En las grabaciones publicadas en redes sociales se aprecia la preparación de la ciudadanía ante la llegada del meteoro; en algunos comercios se observa la colocación de tablas protectoras en ventanales acompañadas de mensajes dedicados al ciclón, como: “Simón dice: todo va a estar bien” o frases dirigidas a evitar destrozos.