La educación debe cerrar la puerta a violencia y corrupción: Sheinbaum

EDOMEX.-Durante la inauguración de un nuevo campus de la Universidad Rosario Castellanos, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la educación debe cerrarle la puerta a la delincuencia y a la corrupción. Ante decenas de estudiantes de nuevo ingreso, la mandataria dijo que desde sus años universitarios considera que la educación constituye el corazón de la transformación de la sociedad.

“La educación abre puertas. La educación permite que nuestra relación sea a través del conocimiento y de la comunidad. La educación le cierra la puerta a la violencia. La educación le cierra la puerta a la delincuencia. La educación debe cerrarle la puerta a la corrupción”, señaló. RECUERDA SHEINBAUM CREACIÓN DEL CEU Sheinbaum recordó la creación, hace 40 años, del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), que se opuso al cobro de cuotas en la UNAM y a la eliminación del pase automático del bachillerato a la licenciatura. En ese movimiento, dijo, participó como representante de la Facultad de Ciencias y, al final, lograron que la educación siguiera siendo gratuita.

“Desde entonces pienso que la educación es el corazón de la transformación del País. Es lo que nos permite igualdad. No solamente por el conocimiento, sino porque nos permite aprender a pensar”, afirmó. EXHORTA SHEINBAUM A ALUMNOS A NO ABUSAR DE LA TECNOLOGÍA Tras preguntar a los alumnos cuánto tiempo pasan consultando el teléfono celular y qué redes sociales utilizan, la mandataria los exhortó a no abusar de la tecnología, incluida la inteligencia artificial. “Está bien usar el celular un rato. Pero hay que aprender a leer. No usar tanto la inteligencia artificial para hacer los trabajos. Hay que aprender a pensar. Para eso es la universidad, para eso es la educación. Para aprender conocimiento, valores, valor de la igualdad, el valor de la soberanía de México, el valor de la independencia, el valor de la democracia, el valor de la libertad”, dijo.

Sheinbaum informó que su Gobierno seguirá construyendo preparatorias para incorporar a 400 mil nuevos estudiantes y universidades para matricular a 350 mil. “No hay nada que me dé más alegría que cortar el listón de una universidad pública, gratuita”, sostuvo.