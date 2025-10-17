‘Se rifaron fuertísimo’: mandatarios estatales aplauden a Sheinbaum y al Ejército por rescates tras inundaciones

CDMX.- Durante la conferencia matutina de este viernes 17 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo un enlace con los gobernadores de los cinco estados más afectados por las lluvias: Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, quienes expresaron su agradecimiento por el apoyo federal y de las Fuerzas Armadas en las labores de rescate y atención a damnificados.

Los mandatarios coincidieron en destacar el papel del Ejército Mexicano y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la aplicación del Plan DN-III-E, los puentes aéreos y la recuperación de infraestructura básica. “El Ejército siempre rifándose; se rifaron fuertísimo los de la CFE”, afirmó el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, al reconocer la labor de los equipos de auxilio desplegados en todo el país.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, informó que todas las localidades del estado se encuentran ya comunicadas, y que en pocas horas concluirán las tareas de contingencia. “Gracias a Dios y al apoyo de la presidenta, San Luis Potosí sale adelante”, expresó.

Por su parte, Alejandro Armenta, mandatario de Puebla, reportó una reducción significativa de comunidades incomunicadas, al pasar de 77 a 13, así como el restablecimiento de la energía eléctrica en la mayoría de los municipios afectados. Confirmó además 18 personas fallecidas y cinco no localizadas como saldo de la emergencia.

Desde Hidalgo, el gobernador Julio Menchaca informó que los municipios con comunidades sin comunicación bajaron de 28 a 20, y que el número de personas no localizadas disminuyó de 49 a 29. “Se ha venido realizando un trabajo intenso con apoyo federal y local”, subrayó.

En el caso de Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle García indicó que permanecen tres cabeceras municipales y 37 comunidades incomunicadas, principalmente en la zona norte. En Pánuco, dijo, el nivel del río se mantiene 33 centímetros por encima del límite normal, aunque bajo monitoreo constante por parte de Conagua.

La presidenta Sheinbaum reconoció los avances en la coordinación intergubernamental y reiteró que las tareas de rescate, reconstrucción y apoyo económico a las familias damnificadas continuarán en los próximos días. Con información de El Universal