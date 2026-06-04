‘Se va a poner feo’: Acoso de EU contra la cúpula de Morena no es sólo electoral, advierte Riva Palacio

CDMX.- Si la presidenta Claudia Sheinbaum ha radicalizado su postura contra Estados Unidos es porque está convencida de que la embestida contra los morenistas es una estrategia electoral de Donald Trump, cuando en realidad se trata de una desarticulación coordinada contra la cúpula de Morena, advierte Raymundo Riva Palacio. En su columna Estrictamente Personal, el analista registra el cambio de estrategia de la presidenta Sheinbaum, quien ha pasado del miedo por la posible caída de sus gobernadores y líderes partidistas a una “beligerante” postura de resistencia ideológica, como lo demostró el domingo 31 de mayo en el contexto de la celebración de su segundo aniversario en la Presidencia.

Sin embargo, para el periodista, la acumulación de expedientes en Manhattan y Chicago contra personajes de la llamada 4T, sumada a las amenazas comerciales de Washington, anticipa un escenario de creciente presión que, como adelantaron funcionarios estadounidenses hace dos semanas, “se va a poner feo”. De acuerdo con el análisis de Riva Palacio, los meses de mayo y junio han representado “la noche y el día” al interior del gobierno mexicano: mientras que mayo estuvo marcado por la zozobra ante el avance de las investigaciones estadounidenses, junio ha significado un reagrupamiento político basado en la premisa de que la ofensiva de la Casa Blanca es un “blofeo” de cara a las elecciones intermedias de noviembre próximo en Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado la detención con fines de extradición de 10 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, entre los que se encuentran el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, quien es exsecretario de Gobierno, y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán. De los 10 requeridos, dos se entregaron a las autoridades estadounidenses: Gerardo Mérida, quien fue secretario de Seguridad, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas. Y este miércoles el diario Los Angeles Times filtró que los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, respectivamente, están siendo investigados, motivo por el cual a ambos se les retiró la visa.

ALENQUE: RESCATE DEL LEGADO OBRADORISTA De acuerdo con Riva Palacio, la crisis dentro de la administración de Sheinbaum y Morena alcanzó su punto máximo a principios de mayo, luego de la acusación formal del Departamento de Justicia en la Corte del Distrito Sur de Manhattan contra los 10 funcionarios sinaloenses. El impacto fue tal que la presidenta Sheinbaum realizó un viaje de urgencia a Palenque, Chiapas, donde –según relata el periodista– se habría reunido con el expresidente Andrés Manuel López Obrador para advertirle sobre el riesgo que corría su legado si se demostraban los nexos de su protegido político con el Cártel de Sinaloa.

Fiel a su estilo, narra el editorialista, el expresidente desestimó las advertencias respondiendo en automático: “Es politiquería”. No fue sino hasta la intervención de Lázaro Cárdenas Batel, jefe de Oficina de Presidencia, y Jesús Ramírez Cuevas que el exmandatario dimensionó la gravedad del panorama expuesto por Sheinbaum. A la reunión en Palenque, continúa Riva Palacio, la Presidenta llegó con “información que había recibido días atrás”, que apuntaba a una lista de altos perfiles bajo investigación: los gobernadores Marina del Pilar Ávila (Baja California), Alfonso Durazo (Sonora) y Américo Villarreal (Tamaulipas), así como el secretario de Educación, Mario Delgado, y la hoy consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde. Las revelaciones hechas por LA Times sobre los mandatarios de Sonora y Tamaulipas fueron rechazadas “categóricamente” por ambos, quienes calificaron los señalamientos de rumores sin sustento ni pruebas.

“Los nombres de los gobernadores causaron revuelo ayer porque el diario Los Angeles Times reconfirmó lo que se ha publicado aquí, que estaban sujetos a investigación y les habían otorgado una visa ‘parole’: un permiso de movimiento restringido en Estados Unidos por un año y que los obliga a ser testigos cooperantes. “Las oficinas de los gobernadores rechazaron la información del Times, pero funcionarios federales confirmaron el estatus de Durazo; de Villarreal agregaron que, si bien le ofrecieron los estadounidenses ser testigo cooperante, ‘su promotor’ en Palacio Nacional le recomendó rechazarlo”, documenta el columnista. RESISTENCIA IDEOLÓGICA, LA ESTRATEGIA DE SHEINBAUM Ante la inminencia de lo que en Palacio Nacional consideran que serán nuevas acusaciones del Departamento de Justicia, la administración de Sheinbaum optó por atrincherarse en un discurso nacionalista. Este cambio, refiere el autor de Estrictamente Personal, está impulsado por estrategas que ven en los ataques de Trump un mero recurso para que los republicanos retengan el Capitolio. Por su parte, Sheinbaum, motivada por la visita de un alto exfuncionario del gobierno de Evo Morales, ha decidido apostar su “capital político” en contraatacar la embestida estadunidense.

“Un alto funcionario del gobierno de Evo Morales, en Bolivia, dijo en Palacio que Trump ‘iba por todos’ los gobiernos de izquierda latinoamericanos, pero la única con quien no podría sería contra la Presidenta (de México), quien se podría convertir en el último bastión ideológico de la región”, refiere. Sin embargo, Riva Palacio advierte que Sheinbaum podría estar subestimando el nivel de articulación de Washington porque, advierte, la revelación de Los Angeles Times no es un hecho aislado, sino la culminación de 72 horas de acoso judicial, político, diplomático, económico y mediático por parte del gobierno estadounidense: 1) Frente judicial (lunes 1 de junio): En Manhattan, la fiscal Katherine Polk afirmó durante la comparecencia del general Gerardo Mérida, uno de los coacusados sinaloenses, que existen pruebas “abundantes” contra la red y advirtió sobre inminentes “olas” de acusaciones. 2) Frente diplomático y de seguridad (martes 2 de junio): El secretario de Estado Marco Rubio compareció ante el Senado lanzando advertencias sobre los drones de los cárteles y definiendo claramente que los “amigos de Estados Unidos son quienes firmaron en Miami el ‘Escudo de las Américas’”; evento al que México no estuvo invitado. 3) Frente comercial (martes 2 de junio): La Oficina del Representante Comercial de EU amagó con imponer un arancel del 10 por ciento a productos mexicanos fabricados bajo esquemas de explotación laboral. Riva Palacio advierte que lo único seguro es que la ofensiva que inició a finales de abril y principios de mayo, y “se reconfiguró en junio, no tiene punto de retorno”.

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