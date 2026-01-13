Seguros no deben subir pese a ajustes fiscales, advierte Sheinbaum

Noticias
/ 13 enero 2026
    Seguros no deben subir pese a ajustes fiscales, advierte Sheinbaum
    La mandataria señaló que un aumento en las tarifas no formó parte del acuerdo alcanzado con el sector asegurador. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Seguros

CDMX

Claudia Sheinbaum

Cambios tributarios, alertas de calificadoras y versiones de incrementos en primas colocaron al sector asegurador bajo revisión del gobierno federal al inicio del año

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no debe haber incrementos en los costos de los seguros, luego de advertencias sobre posibles alzas de hasta 20% en las primas como consecuencia de modificaciones fiscales que entraron en vigor en 2026.

Al ser cuestionada sobre el impacto de los cambios a la Ley de Ingresos, la mandataria señaló que un aumento en las tarifas no formó parte del acuerdo alcanzado con el sector asegurador, por lo que instruirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar seguimiento puntual a la situación.

No debe ser así, incluso se habló con ellos en el acuerdo que se tomó. No debe ser así, y voy a pedirle a la Secretaría de Hacienda que esté pendiente de eso”, expresó durante su conferencia matutina.

En noviembre pasado, el Servicio de Administración Tributaria informó que detectó prácticas indebidas en algunas aseguradoras, las cuales acreditaban el IVA de reparaciones e indemnizaciones pagadas a sus clientes como si se tratara de gastos propios.

Con la entrada en vigor de la Ley de Ingresos de 2026, dicho impuesto ya no podrá ser deducido, lo que obligó a realizar ajustes fiscales dentro del sector asegurador y de fianzas, generando inquietud sobre su impacto financiero.

En ese contexto, la agencia Fitch Ratings advirtió un deterioro en la perspectiva del sector asegurador y afianzador en México hacia el próximo año, ante la presión que ejercerán estos cambios tributarios sobre su desempeño y capitalización.

“La perspectiva de Fitch para el sector de seguros y fianzas de México en 2026 ha cambiado a deteriorada”, señaló la calificadora, al subrayar que la eliminación de los créditos del IVA sobre bienes y servicios utilizados para cumplir contratos de seguros afectará los márgenes financieros de las compañías.

Sheinbaum reiteró que el gobierno federal mantendrá vigilancia para evitar que los ajustes fiscales se traduzcan en incrementos injustificados para los usuarios de seguros en el país. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

