Seis esculturas de mujeres ancestras iluminan Reforma en acto encabezado por Sheinbaum

/ 7 enero 2026
    Seis esculturas de mujeres ancestras iluminan Reforma en acto encabezado por Sheinbaum
    El acto contó con la presencia de representantes de organizaciones civiles, activistas culturales y autoridades del gobierno federal. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Mujeres

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

En un acto de reivindicación histórica y simbólica, inauguraron una serie de monumentos que amplían la representación de mujeres indígenas

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este miércoles la develación de seis esculturas de mujeres ancestras en el Paseo de las Heroínas, un tramo del Paseo de la Reforma dedicado a exaltar la memoria y contribución histórica de mujeres que han formado parte de la cultura y resistencia de México, en un acto que calificó como de justicia histórica y de profundo significado simbólico.

Las piezas, colocadas en un espacio emblemático de la ciudad de México, representan a figuras como Tzʼak-bʼu Aha (“La Reina Roja”), Tecuichpo-Ixcaxochitzin (Flor Blanca), La Señora 6 Mono, Xiuhtzatzin, Malintzin —reivindicada por su papel como traductora— y Eréndira, defensora purépecha, quienes simbolizan la grandeza, sabiduría y resistencia de las mujeres indígenas a lo largo de los siglos.

TE PUEDE INTERESAR: Cae exfuncionario federal ligado a Genaro García Luna

Sheinbaum explicó que esta iniciativa no se trata únicamente de nuevas esculturas en el espacio público, sino de un reconocimiento explícito a quienes han sostenido la vida cultural, social y espiritual de México, al mismo tiempo que representa un símbolo firme contra el racismo, el clasismo y el machismo en la sociedad contemporánea.

Durante el evento, la mandataria destacó la importancia de incluir a Malintzin en el paseo, al señalar que las interpretaciones históricas que la han retratado como traidora se originan en relatos cargados de prejuicio y que su rol como traductora fue una estrategia de supervivencia en un contexto violento.

TE PUEDE INTERESAR: De T-MEC a ‘T-MEC zombie’: este sería el riesgo geopolítico para México en 2026

La colocación de estas esculturas forma parte de la expansión del Paseo de las Heroínas, un conjunto escultórico que busca visibilizar a mujeres de distintas épocas que han contribuido a la historia y construcción del país, consolidando un recorrido público en Reforma dedicado a la memoria femenina.

Autoridades presentes en la ceremonia destacaron que esta acción subraya el compromiso con la memoria histórica y con la inclusión de colectivos tradicionalmente invisibilizados, al tiempo que forma parte de un proyecto más amplio para reconocer la diversidad cultural del país y promover la participación de mujeres en la vida pública.

El acto contó con la presencia de representantes de organizaciones civiles, activistas culturales y autoridades del gobierno federal y de la Ciudad de México, quienes destacaron la importancia de que estos monumentos estén ubicados en un espacio central y visible para la población. Con información de El Universal

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

