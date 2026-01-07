Seis esculturas de mujeres ancestras iluminan Reforma en acto encabezado por Sheinbaum

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este miércoles la develación de seis esculturas de mujeres ancestras en el Paseo de las Heroínas, un tramo del Paseo de la Reforma dedicado a exaltar la memoria y contribución histórica de mujeres que han formado parte de la cultura y resistencia de México, en un acto que calificó como de justicia histórica y de profundo significado simbólico.

Las piezas, colocadas en un espacio emblemático de la ciudad de México, representan a figuras como Tzʼak-bʼu Aha (“La Reina Roja”), Tecuichpo-Ixcaxochitzin (Flor Blanca), La Señora 6 Mono, Xiuhtzatzin, Malintzin —reivindicada por su papel como traductora— y Eréndira, defensora purépecha, quienes simbolizan la grandeza, sabiduría y resistencia de las mujeres indígenas a lo largo de los siglos.

Sheinbaum explicó que esta iniciativa no se trata únicamente de nuevas esculturas en el espacio público, sino de un reconocimiento explícito a quienes han sostenido la vida cultural, social y espiritual de México, al mismo tiempo que representa un símbolo firme contra el racismo, el clasismo y el machismo en la sociedad contemporánea.

Durante el evento, la mandataria destacó la importancia de incluir a Malintzin en el paseo, al señalar que las interpretaciones históricas que la han retratado como traidora se originan en relatos cargados de prejuicio y que su rol como traductora fue una estrategia de supervivencia en un contexto violento.

La colocación de estas esculturas forma parte de la expansión del Paseo de las Heroínas, un conjunto escultórico que busca visibilizar a mujeres de distintas épocas que han contribuido a la historia y construcción del país, consolidando un recorrido público en Reforma dedicado a la memoria femenina.

Autoridades presentes en la ceremonia destacaron que esta acción subraya el compromiso con la memoria histórica y con la inclusión de colectivos tradicionalmente invisibilizados, al tiempo que forma parte de un proyecto más amplio para reconocer la diversidad cultural del país y promover la participación de mujeres en la vida pública.

El acto contó con la presencia de representantes de organizaciones civiles, activistas culturales y autoridades del gobierno federal y de la Ciudad de México, quienes destacaron la importancia de que estos monumentos estén ubicados en un espacio central y visible para la población. Con información de El Universal