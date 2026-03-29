Semana Santa inicia con sargazo y derrames petroleros en costas de México

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/ 29 marzo 2026
    Semana Santa inicia con sargazo y derrames petroleros en costas de México
    El derrame de hidrocarburos ha afectado aproximadamente 630 kilómetros de costa. Foto: Cuartoscuro - Alaín Hernández

Las playas mexicanas reciben a miles de turistas en Semana Santa en medio de dos problemáticas: el sargazo en el Caribe y un derrame petrolero en el Golfo de México, lo que ha activado operativos de limpieza y monitoreo ambiental.

La llegada de la Semana Santa en México coincide con uno de los periodos vacacionales más importantes del año. Sin embargo, en 2026, las playas del país enfrentan un escenario complejo marcado por la presencia de sargazo en el Caribe y un derrame de petróleo en el Golfo de México, lo que ha encendido alertas ambientales y movilizado a diversas autoridades.

De acuerdo con organizaciones ambientalistas, el derrame de hidrocarburos ha afectado aproximadamente 630 kilómetros de costa, principalmente en estados como Veracruz y Tamaulipas. Esta situación ha obligado a una respuesta coordinada entre distintas dependencias del Gobierno federal para contener y mitigar los impactos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/derrame-de-hidrocarburo-que-afecto-a-veracruz-y-tamaulipas-llegaria-a-texas-LO19719561

Derrame en el Golfo de México: acciones y zonas afectadas

Un grupo interdisciplinario conformado por Pemex, Semar, Semarnat, Sener, ASEA y Profepa ha implementado labores de limpieza y contención. Hasta el momento, se han recolectado más de 700 toneladas de residuos con hidrocarburos en playas y 40 toneladas en altamar, con el objetivo de evitar que el contaminante llegue a la costa.

Las autoridades han intervenido en 39 playas, lo que representa cerca de 480 kilómetros de litoral, incluyendo ecosistemas sensibles como manglares y esteros.

Entre las zonas más afectadas destacan:

- Coatzacoalcos

- Alvarado

- Laguna del Ostión

- Catemaco

- Boca del Río y puerto de Veracruz

- Mecayapan

- Pajapan

- Tatahuicapan

A pesar de la contingencia, Pemex ha asegurado que las playas se encuentran limpias y en condiciones óptimas para recibir turistas. Como parte del operativo, se desplegaron más de 3 mil elementos, además de buques, embarcaciones y vehículos especializados.

$!Un grupo interdisciplinario conformado por Pemex, Semar, Semarnat, Sener, ASEA y Profepa ha implementado labores de limpieza.
Un grupo interdisciplinario conformado por Pemex, Semar, Semarnat, Sener, ASEA y Profepa ha implementado labores de limpieza. Foto: Cuartoscuro - Alaín Hernández

Sargazo en Quintana Roo: un reto persistente

Mientras tanto, en el Caribe mexicano, el sargazo continúa siendo un desafío ambiental y turístico. La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo reportó que, en la zona sur del estado, más de la mitad de las playas presentan niveles elevados de esta macroalga.

El semáforo actualizado indica que:

- 24 playas están en nivel rojo (exceso de sargazo)

- 6 presentan abundancia alta

- 4 tienen niveles moderados

- 4 registran baja presencia

- Solo 2 se encuentran libres de sargazo

En la zona norte, el panorama es más favorable, con una mayoría de playas en niveles bajos o moderados, aunque aún persisten puntos críticos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/arteaga-arranca-operativo-de-semana-santa-2026-con-refuerzo-en-seguridad-y-combate-a-incendios-forestales-AO19716350

Estrategias y retos para el turismo

Ante este panorama, las autoridades han implementado distintas acciones para reducir el impacto del sargazo y el derrame. Entre ellas destacan:

- Uso de sargaceras y barreras marinas

- Limpieza constante de playas

- Investigación para aprovechar el sargazo como recurso

- Monitoreo ambiental permanente

Además, se exploran alternativas para reutilizar el sargazo en sectores como la construcción y la energía, lo que podría convertir un problema ambiental en una oportunidad productiva.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que aún no existe una causa única que explique la llegada masiva de sargazo, aunque se relaciona con fenómenos como el cambio climático y la deforestación en regiones como la Amazonia.

$!Mientras tanto, en el Caribe mexicano, el sargazo continúa siendo un desafío ambiental y turístico.
Mientras tanto, en el Caribe mexicano, el sargazo continúa siendo un desafío ambiental y turístico. Foto: Cuartoscuro

Un inicio de temporada con desafíos

A pesar de las condiciones, las autoridades insisten en que las playas están listas para recibir a los vacacionistas. No obstante, el contexto actual obliga a los turistas a informarse antes de viajar y planificar sus destinos con mayor cuidado.

La Semana Santa arranca así en un entorno donde el turismo, el medio ambiente y la infraestructura operan bajo presión. El manejo de estas contingencias será clave no solo para la temporada vacacional, sino para el futuro de las costas mexicanas.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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