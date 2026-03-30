Semar evacua a dos tripulantes con síntomas de hipoxia de buque mercante frente a Veracruz

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 30 marzo 2026
    Semar evacua a dos tripulantes con síntomas de hipoxia de buque mercante frente a Veracruz
    Personal naval atendió un llamado de emergencia relacionado con dos personas de nacionalidad extranjera. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Enfermería

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Semar

La Marina los evacuó en una patrulla interceptora y, ya en puerto, fueron trasladados en ambulancia para atención especializada

CDMX.- Dos tripulantes de un buque mercante que presentaban problemas de salud fueron evacuados en alta mar y trasladados a una clínica en el puerto de Veracruz, informó la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

De acuerdo con el reporte, personal naval atendió un llamado de emergencia relacionado con dos personas de nacionalidad extranjera que presentaban síntomas de hipoxia, luego de ingresar a un compartimento de carga de la embarcación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-va-contra-ice-tras-muertes-de-connacionales-en-centros-de-detencion-AM19737403

La Capitanía Regional del puerto de Veracruz solicitó el apoyo de la Armada de México, por lo que se activaron los protocolos de auxilio para salvaguardar la vida humana en la mar.

Para la atención del caso, una patrulla interceptora zarpó del muelle de la Primera Región Naval y se dirigió al punto donde se encontraba el buque mercante.

https://vanguardia.com.mx/noticias/uif-blinda-a-empresas-del-bienestar-ligadas-a-cunado-de-amlo-sin-movimientos-inusuales-dice-shcp-BL19740230

Una vez localizado el barco, personal naval realizó las maniobras para el embarque seguro de los dos tripulantes, ambos de sexo masculino, y procedió a su evacuación.

Los pacientes fueron trasladados al muelle de la Primera Región Naval y posteriormente llevados en ambulancia a una clínica de la región, con el fin de que recibieran atención médica especializada.

La Semar señaló que mantiene operativos y protocolos de respuesta ante emergencias para la protección de la vida humana en el mar, en coordinación con las autoridades portuarias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Enfermería

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Semar

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
El organismo vigilará la renovación de las tres consejerías que dejan, por lo que auditarán los perfiles de los 500 aspirantes para asegurar que se elija por idoneidad y no por “tómbola” o lealtad partidista.

Vigilarán renovación de consejerías en el INE tras alerta de posible imparcialidad
La administración federal tomará protesta contra ICE y las omisiones de derechos humanos

Sheinbaum va contra ICE tras muertes de connacionales en centros de detención
Durante la coreografía, los estudiantes bailaron música urbana y en una de las secuencias se proyectaron imágenes de presidentes municipales que han sido asesinados.

Video de estudiantes ‘simulando sicarios’ provoca ceses en Cobaem; Bedolla acusa apología del delito

En Palacio Nacional, la Presidenta reencauzó el debate del Plan B hacia el recorte de beneficios en instituciones y órganos legislativos.

‘Ganan más que yo’, dice Sheinbaum sobre el INE; Plan B y ruptura con el PT suben la tensión
Connacionales llevaron su reclamo hasta el Zócalo para denunciar presuntas irregularidades en trámites y trato a mexicanos en una sede consular de Estados Unidos.

Denuncian ‘venta de citas’ y hostigamiento en Denver; migrantes presionan afuera de Palacio Nacional
La Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, cerró desde el primer mandato de Donald Trump.

EU reabre embajada en Venezuela meses después de ataques militares
Autoridades investigan el tiroteo en una escuela al norte de San Antonio donde un alumno disparó contra una maestra y murió en el lugar.

Tiroteo en preparatoria de Texas: estudiante dispara contra maestra en Bulverde; atacante muere en la escena
Fotografía cedida del 1 de marzo del 2003 del miembro de Al-Qaeda, Khalid Sheikh Mohammed, poco después de ser capturado en Rawalpindi, Pakistán.

Caso contra el “cerebro” del 11S sigue estancado y aún no hay fecha para un juicio