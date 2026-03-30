Semar evacua a dos tripulantes con síntomas de hipoxia de buque mercante frente a Veracruz

CDMX.- Dos tripulantes de un buque mercante que presentaban problemas de salud fueron evacuados en alta mar y trasladados a una clínica en el puerto de Veracruz, informó la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar). De acuerdo con el reporte, personal naval atendió un llamado de emergencia relacionado con dos personas de nacionalidad extranjera que presentaban síntomas de hipoxia, luego de ingresar a un compartimento de carga de la embarcación.

La Capitanía Regional del puerto de Veracruz solicitó el apoyo de la Armada de México, por lo que se activaron los protocolos de auxilio para salvaguardar la vida humana en la mar. Para la atención del caso, una patrulla interceptora zarpó del muelle de la Primera Región Naval y se dirigió al punto donde se encontraba el buque mercante.

Una vez localizado el barco, personal naval realizó las maniobras para el embarque seguro de los dos tripulantes, ambos de sexo masculino, y procedió a su evacuación. Los pacientes fueron trasladados al muelle de la Primera Región Naval y posteriormente llevados en ambulancia a una clínica de la región, con el fin de que recibieran atención médica especializada. La Semar señaló que mantiene operativos y protocolos de respuesta ante emergencias para la protección de la vida humana en el mar, en coordinación con las autoridades portuarias.

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