    Semar reporta 13 mil 556 detenidos y asegura cargamentos históricos de drogas
    El reporte oficial también detalla la inhabilitación de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La Secretaría de Marina informó que de octubre de 2024 a diciembre de 2025 se aseguraron diversas drogas, armamento, hidrocarburos y recursos de procedencia ilegal

CDMX.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) presentó un balance de su actividad operativa en combate al crimen organizado, en el que reportó la detención de 13 mil 556 personas y el aseguramiento de volúmenes históricos de drogas y otros bienes vinculados a actividades ilícitas.

Las cifras oficiales comprenden el periodo del 1 de octubre de 2024 al 15 de diciembre de 2025, lapso durante el cual las fuerzas navales desplegaron operaciones en distintas regiones terrestres y marítimas del país.

Durante ese periodo, la dependencia informó que se decomisaron más de 96 toneladas de metanfetamina, 53 toneladas de cocaína, casi 18 toneladas de mariguana y más de mil kilogramos de fentanilo, además de miles de pastillas de esta sustancia sintética.

La Semar también informó sobre el aseguramiento de armamento, vehículos y recursos de procedencia ilegal, incluidos millones de pesos y dólares, como parte de las acciones para desarticular las capacidades operativas y logísticas de grupos delictivos.

En el combate al robo de hidrocarburos, la institución señaló que se aseguraron 18.7 millones de litros de combustible y se desmantelaron 504 tomas clandestinas, evidenciando la magnitud del mercado de combustibles robados en diversas regiones del país.

En el ámbito marítimo, las operaciones de vigilancia y patrullaje permitieron el aseguramiento de más de 51 toneladas de cocaína, la detención de 212 personas y la intercepción de embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas, incluidos vehículos diseñados para evadir la detección de las autoridades.

El reporte oficial también detalla la inhabilitación de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas; desde octubre de 2024 se habrían neutralizado 85 centros de producción, con el aseguramiento de precursores químicos y sustancias relacionadas con el procesamiento de estupefacientes.

Las cifras correspondientes únicamente al año 2025, del 1 de enero al 11 de diciembre, muestran una tendencia similar, con miles de detenciones, decomisos de drogas y recursos ilegales, así como aseguramientos en operaciones coordinadas en distintos estados del país. Con información de Excélsior

