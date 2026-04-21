Senado avala en fast track y sin debate más atribuciones a la ASF; podrá investigar ‘en cualquier momento’

CDMX.- El pleno del Senado de la República aprobó en fast track, sin discusión y por unanimidad una reforma para fortalecer y ampliar las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), incluida la creación de un registro de datos sobre recursos federales para mejorar su trazabilidad y seguimiento. La reforma fue avalada con 111 votos y turnada al Ejecutivo federal. Entre los cambios, se establece que la ASF podrá investigar en cualquier momento posibles faltas administrativas graves, de oficio o por denuncia, sin depender del proceso ordinario de fiscalización ni del ejercicio fiscal revisado.

El dictamen modifica la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el objetivo de incorporar herramientas normativas, técnicas y operativas para fortalecer el control del uso de recursos públicos federales. También se incorporan notificaciones electrónicas para agilizar los procedimientos, además de establecer un límite de 120 días hábiles para que la Auditoría emita un pronunciamiento posterior al proceso de fiscalización y 90 días para enviar dictámenes al área de investigación.

La reforma prevé habilitar instrumentos y vías para que la ciudadanía pueda presentar denuncias de manera directa, como parte del fortalecimiento de mecanismos de investigación y de responsabilidad administrativa. En el mismo paquete se incorporan herramientas tecnológicas y se refuerzan las disposiciones sancionatorias. Las multas podrán imponerse no sólo cuando exista falta total de atención a requerimientos de información de la ASF, sino también cuando el incumplimiento sea parcial u omiso.

Entre las disposiciones destacadas se encuentra la creación de un registro de información coordinado por la ASF, cuya base de datos deberá ser alimentada por los entes públicos, con el fin de mejorar el seguimiento de los recursos federales. Además, se establecen sanciones por incumplir la entrega de información y se refuerza la posibilidad de realizar investigaciones de oficio o derivadas de denuncias en cualquier momento, conforme a las nuevas facultades aprobadas.

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