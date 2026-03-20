Senado exhorta a congresos estatales a armonizar leyes sobre igualdad sustantiva y vida libre de violencia

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/ 20 marzo 2026
    Senado exhorta a congresos estatales a armonizar leyes sobre igualdad sustantiva y vida libre de violencia
    Con carácter de urgente resolución, pide Senado ajustar sus marcos legales a reformas federales sobre igualdad sustantiva, perspectiva de género y vida libre de violencia. ESPECIAL
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También solicitó armonizar cambios recientes, incluido el tipo penal de abuso sexual con estándar de consentimiento

CDMX.- El Senado de la República aprobó, de urgente resolución, un exhorto dirigido a los congresos de las entidades federativas para que cumplan con la armonización legislativa en materia de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, derivada de reformas constitucionales y a leyes secundarias.

Con ese acuerdo, la Cámara de Senadores llamó a los 32 congresos estatales a realizar, a la brevedad, las adecuaciones necesarias a sus constituciones locales y a las disposiciones jurídicas aplicables, con base en la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

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El punto de acuerdo recordó que dicho marco normativo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2024, con el propósito de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas en todo el territorio nacional.

Asimismo, las y los senadores solicitaron que se lleve a cabo la armonización legislativa de reformas a diversas leyes secundarias en materia de igualdad sustantiva, transversalización de la perspectiva de género y fortalecimiento del marco jurídico para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2024 y el 15 de enero de 2026.

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En el mismo exhorto se incluyó la reforma al tipo penal de abuso sexual, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2026, que incorporó el estándar de consentimiento, amplió conductas sancionables, ajustó agravantes y contempló medidas de reparación integral del daño.

El Senado también pidió que, una vez concluidas las acciones de armonización referidas, las entidades federativas informen sobre los avances y resultados alcanzados, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales en materia de igualdad sustantiva y derechos de mujeres, adolescentes y niñas.

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El acuerdo plantea que la actualización de los marcos locales es necesaria para que las reformas federales tengan aplicación efectiva en todo el país y para uniformar criterios normativos vinculados con la protección de derechos y el acceso a una vida libre de violencias.

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