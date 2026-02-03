Señala EU a Adán Augusto de operar red de corrupción en Pemex durante sexenio de AMLO: Loret
Asegura el periodista tener en su poder un expediente de la Corte de Houston donde el nombre del excoordinador de Morena aparece como líder de un esquema de corrupción, donde se beneficiaba con contratos a empresarios a cambio de sobornos
CDMX.- El senador Adán Augusto López Hernández es señalado por el gobierno de Estados Unidos como presunto líder de una red de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Las revelaciones son hechas hoy por el periodista Carlos Loret de Mola, quien asegura tener en su poder información de un expediente judicial de la Corte de Houston donde aparece el nombre de quien hasta este fin de semana fue coordinador de la bancada de Morena en el Senado.
“En un expediente del gobierno federal de Estados Unidos, tramitado por la Corte de Distrito correspondiente al sur de Texas con sede en Houston, aparece el nombre de Adán Augusto López como el operador de una red de corrupción en Pemex durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador”, refiere en su columna “Historias de Reportero”.
Detalla que López Hernández, quien es cercano al expresidente López Obrador, es mencionado como el encargado de “acercar” a empresarios para que obtuvieran contratos de Pemex a cambio de sobornos millonarios.
Sin dejar su escaño, el senador dejó el cago de coordinador tras meses de escándalos por presuntos nexos delictivos, enriquecimiento y malos manejos administrativos en el Senado.
Según informó el político, además de su labor legislativa, hará “trabajo territorial y de organización político-partidista” con miras a la elección de 2027.
Hasta el momento, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha deslindado de tener relación con la renuncia a López Hernández, afirmando que se trató de una decisión personal, por lo que descartó darle una embajada.
OPERABA ADÁN ESQUEMA DE CORRUPCIÓN A TRAVÉS DE NICOLÁS BELLIZIA
Sobre a red de corrupción presuntamente liderada por el senador López Hernández, Loret de Mola detalla en su columna que no lo hacía directamente, sino que la operaba a través de Nicolás Bellizia, “hombre de todas las confianzas” del senador.
Bellizia, quien fue titular de la Unidad de Política Interior de la Secretaría de Gobernación y actualmente funge como secretario técnico de la bancada de Morena en el Senado, es descrito como el intermediario a través del cual se transmitían instrucciones políticas y operativas.
“Los senadores del partido en el poder saben que por la boca de Bellizia habla Adán Augusto: él ha venido transmitiendo las instrucciones”, refiere en su artículo.
El expediente mencionado por el conductor del noticiero nocturno de Latinus está relacionado con el caso del empresario tabasqueño Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, detenido en Estados Unidos por el pago de sobornos a funcionarios de Pemex.
Rovirosa fue condenado en Houston, Texas, el 6 de diciembre de 2025 por participar en un esquema de sobornos a funcionarios de Pemex y Pemex Exploración y Producción (PEP), por un monto de 2.5 millones de dólares.
El empresario, quien también es tabasqueño, hizo negocios con la petrolera durante varios sexenios, pero habría consolidado su fortuna durante el gobierno de López Obrador, periodo en el que mantuvo vínculos con altos funcionarios del sector energético.
De acuerdo con Loret de Mola, fue precisamente su ostentosa vida en Estados Unidos, en especial en Houston, lo que llamó la atención de las autoridades de ese país.
“Acostumbrado a arreglarse con quien tocara, lo hizo con el hombre a quien el expresidente llamaba ‘hermano’ y a cambio pudo gozar de una vida cada vez más próspera en Houston: mansión, vehículos deportivos, ropa con logotipos de marcas exclusivas.
“No era discreto. Era fácil de detectar. Y el gobierno americano lo puso en la mira: lo siguieron por meses, le intervinieron el celular, y finalmente lo arrestaron”, detalla.
En el mismo caso se menciona a otros socios, entre ellos Mario Alberto Ávila Lizárraga, exsubdirector de Pemex Exploración y Producción y excandidato del PAN a la gubernatura de Campeche, quien “se les escapó”, así como Omar Athié, otro de los socios de Rovirosa.
Loret de Mola subraya que la investigación fue impulsada por empresarios petroleros estadounidenses, afectados por el viraje energético del gobierno de López Obrador, quienes presionaron a distintas instancias del gobierno de EU para indagar las corruptelas en Pemex durante el obradorismo.
Además de Adán Augusto López y Nicolás Bellizia, una treintena de funcionarios de Pemex aparecen mencionados en el documento judicial, pero la investigación, asegura el periodista, tiene en el centro a la administración de AMLO.
“El caso de Rovirosa está sirviendo como primer hilo a jalar en la larga madeja de la corrupción en Pemex”, refiere.
Conocer los detalles del análisis de Loret de Mola respecto a los vínculos de Adán Augusto López en la red de corrupción de Pemex en su columna “Historias de Reportero” de hoy.