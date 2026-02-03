Señala EU a Adán Augusto de operar red de corrupción en Pemex durante sexenio de AMLO: Loret

CDMX.- El senador Adán Augusto López Hernández es señalado por el gobierno de Estados Unidos como presunto líder de una red de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Las revelaciones son hechas hoy por el periodista Carlos Loret de Mola, quien asegura tener en su poder información de un expediente judicial de la Corte de Houston donde aparece el nombre de quien hasta este fin de semana fue coordinador de la bancada de Morena en el Senado. TE PUEDE INTERESAR: Adán Augusto aparece en expediente de la Corte de Houston “En un expediente del gobierno federal de Estados Unidos, tramitado por la Corte de Distrito correspondiente al sur de Texas con sede en Houston, aparece el nombre de Adán Augusto López como el operador de una red de corrupción en Pemex durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador”, refiere en su columna “Historias de Reportero”. Detalla que López Hernández, quien es cercano al expresidente López Obrador, es mencionado como el encargado de “acercar” a empresarios para que obtuvieran contratos de Pemex a cambio de sobornos millonarios. Sin dejar su escaño, el senador dejó el cago de coordinador tras meses de escándalos por presuntos nexos delictivos, enriquecimiento y malos manejos administrativos en el Senado. Según informó el político, además de su labor legislativa, hará “trabajo territorial y de organización político-partidista” con miras a la elección de 2027. Hasta el momento, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha deslindado de tener relación con la renuncia a López Hernández, afirmando que se trató de una decisión personal, por lo que descartó darle una embajada.

OPERABA ADÁN ESQUEMA DE CORRUPCIÓN A TRAVÉS DE NICOLÁS BELLIZIA Sobre a red de corrupción presuntamente liderada por el senador López Hernández, Loret de Mola detalla en su columna que no lo hacía directamente, sino que la operaba a través de Nicolás Bellizia, “hombre de todas las confianzas” del senador. Bellizia, quien fue titular de la Unidad de Política Interior de la Secretaría de Gobernación y actualmente funge como secretario técnico de la bancada de Morena en el Senado, es descrito como el intermediario a través del cual se transmitían instrucciones políticas y operativas. “Los senadores del partido en el poder saben que por la boca de Bellizia habla Adán Augusto: él ha venido transmitiendo las instrucciones”, refiere en su artículo. TE PUEDE INTERESAR: Por escándalos, Adán Augusto se hace a un lado El expediente mencionado por el conductor del noticiero nocturno de Latinus está relacionado con el caso del empresario tabasqueño Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, detenido en Estados Unidos por el pago de sobornos a funcionarios de Pemex. Rovirosa fue condenado en Houston, Texas, el 6 de diciembre de 2025 por participar en un esquema de sobornos a funcionarios de Pemex y Pemex Exploración y Producción (PEP), por un monto de 2.5 millones de dólares.