Sexenios de Calderón y Peña Nieto ‘nos afectaron muchísimo’, dice AMLO y defiende su estrategia de seguridad

Durante su conferencia matutina, el mandatario Andrés Manuel López Obrador recalcó que, a diferencia de como lo señalan diversas encuestas y expertos en el país, la violencia no se encuentra “a niveles nunca antes vistos”, como también lo han reflejado algunos adversarios a su gobierno y a la Cuarta Transformación.

Asimismo, alegó que su estrategia de seguridad ha funcionado y, se se hubiera seguido bajo la premisa de gobiernos anteriores, donde “la violencia se combate con violencia”, México sería un país ingobernable.

Con ello, también aseveró que los sexenios de Felipe Calrdón Hinojosa del Partido Acción Nacional (PAN) y Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueron una “estrategia fallida”, en cuanto a mantener la seguridad de la república.

Enseguida, las catalogó como medidas “inhumanas” que “nos afectó muchísimo”.

“Vamos a dar resultados de cómo vamos avanzando y nuestros adversarios con sus voceros y achichincles tratan de confundir, desinformar, manipular, diciendo: ‘qué barbaridad, nunca había habido tanta violencia en México como ahora’. ¡Pues no es cierto!, si hubiésemos continuado con la misma política que se impuso desde que se declaró la guerra a la delincuencia organizada el país estaría en completa descomposición, ingobernable”, recalcó.

Con ello, el presidente mexicano aseveró que “donde hay un conservador, hay un represor en potencia”, sin embargo, apegó que el problema de la violencia está relacionado con la fala de trabajo y oportunidades, sin embargo, sus adversarios se han enfocado en el “ojo por ojo, diente por diente”.

“¿Qué quieren, que se vuelva a ametrallar desde los helicópteros? ¿Eso es lo que quieren?, no, no, ¿y que las alianzas con el Cártel de Sinaloa y las pruebas de que saludé a la mamá de Guzmán Loera? Imagínense ese periodismo, de qué nivel, nosotros tenemos principios, tenemos ideales, por eso no pueden ni van a poder aunque insulten y calumnien”, aseguró.

La estrategia defendida por AMLO ha sido criticada innumerables veces, no sólo por adversarios, sino, también por cientos de expertos nacionales e internacionales que adjudican y su política de “abrazos no balazos” es inadecuada.

Recientemente, con el caso de los sacerdotes jesuitas asesinados en Cerocahui, Chihuahua, también ha sido cuestionado por la religión católica. “Pedimos, señor presidente de la república, revise su proyecto de seguridad pública... que no vamos bien, y esto es clamor popular”, exresó el padre Javier Águila Aguirre.