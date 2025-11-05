Sheinbaum afirma que hay buena relación con Trump y cooperación contra el narcotráfico

CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su gobierno mantiene un entendimiento pleno con Estados Unidos en materia de seguridad y que ambos países trabajan para alcanzar nuevos acuerdos comerciales que fortalezcan la relación bilateral.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria mexicana destacó el mensaje de Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, quien aseguró que el presidente estadounidense Donald Trump “respeta a Sheinbaum como Presidenta” y valora la coordinación conjunta en temas relacionados con el combate al narcotráfico.

“Hay un entendimiento con el gobierno de Estados Unidos, de respeto a la soberanía, colaboración y coordinación. Vino el secretario de Estado, Marco Rubio, estuvo en México y ahí se habló de este entendimiento”, expresó Sheinbaum.

La presidenta recordó que durante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, ambos gobiernos ratificaron su disposición a mantener una relación de cooperación, especialmente en materia de seguridad fronteriza, combate al crimen organizado y desarrollo económico regional.

Asimismo, explicó que debido a la situación presupuestal interna que enfrenta el gobierno estadounidense, algunas dependencias federales se encuentran parcialmente detenidas, por lo que los próximos encuentros bilaterales se llevarán a cabo una vez que Washington supere esos ajustes administrativos.

“Hay una situación presupuestal en Estados Unidos que ha retrasado algunos procesos. Una vez que se resuelva, continuarán los encuentros bilaterales”, apuntó.

Sheinbaum subrayó que México seguirá apostando por una relación basada en el respeto mutuo, la soberanía nacional y la cooperación estratégica, tanto en seguridad como en comercio.

“Siempre hemos dicho que la mejor relación con Estados Unidos es aquella que se construye desde el respeto y la coordinación, no desde la subordinación”, concluyó. Con información de El Universal