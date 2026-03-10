Sheinbaum alista posible viaje a Brasil antes de junio para amarrar acuerdos económicos con Lula

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que analiza realizar una visita oficial a Brasil, tras la invitación del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, con el objetivo de concretar acuerdos económicos que, afirmó, ambos países han trabajado durante meses.

Durante su conferencia matutina de este martes 10 de marzo, la mandataria explicó que el viaje podría realizarse antes de junio, al señalar que después iniciaría el proceso electoral brasileño, por lo que se evalúan tiempos para concretar los encuentros.

Sheinbaum sostuvo que la intención no es firmar un tratado de libre comercio, sino avanzar en mecanismos de cooperación productiva entre ambas economías, bajo un esquema que no genere afectaciones para ninguna de las partes.

“No se trata de firmar tratados de libre comercio que puedan afectar a ambos países, sino de construir acciones complementarias entre nuestras economías”, dijo al referirse al planteamiento que guía las conversaciones bilaterales.

La presidenta indicó que, desde su toma de posesión, se han realizado reuniones entre funcionarios y empresarios de México y Brasil para identificar sectores estratégicos en los que pueda fortalecerse la colaboración y diseñarse acuerdos económicos complementarios.

Entre las áreas mencionadas, señaló el sector energético, en particular el etanol, así como otros ámbitos que se han discutido como parte de la agenda de cooperación entre ambos países.