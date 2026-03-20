Sheinbaum anuncia medidas para atraer inversión farmacéutica y agilizar permisos de Cofepris

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el gobierno federal trabaja para fortalecer la inversión de la industria farmacéutica y de equipos médicos en México, en el marco de reuniones con Alemania, países nórdicos y la renovación del acuerdo comercial con el bloque europeo. Durante la conferencia matutina de este viernes 20 de marzo desde Cancún, Quintana Roo, la Mandataria dijo que la estrategia se realiza “cumpliendo con las reglas comerciales”, en referencia a los compromisos vigentes, en particular el tratado con Estados Unidos y Canadá.

“Nuestro objetivo es que la asignación de las empresas que van a vender los medicamentos puedan tener mayor desarrollo de plantas en México y eso ya está teniendo resultados”, señaló. Sheinbaum destacó que el gobierno federal destina cerca de 140 mil millones de pesos al año para la compra de medicamentos e insumos médicos, y sostuvo que este volumen de adquisición permite impulsar el desarrollo industrial vinculado al sector salud.

Indicó que una línea de trabajo es facilitar los permisos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que la innovación en medicamentos, tanto de patentes como de liberación de patentes, pueda avanzar con mayor rapidez en el país. “Nos están dando una enorme posibilidad para medicamentos y las empresas alemanas tienen ya inversiones comprometidas con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía”, explicó. La Presidenta también mencionó que la empresa Moderna instalará plantas e implementará estudios clínicos en México, como parte del impulso a la inversión y a la capacidad nacional en el sector.

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