Sheinbaum anuncia medidas para atraer inversión farmacéutica y agilizar permisos de Cofepris

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 20 marzo 2026
    Sheinbaum anuncia medidas para atraer inversión farmacéutica y agilizar permisos de Cofepris
    Destacó que el gobierno federal destina cerca de 140 mil millones de pesos al año para la compra de medicamentos. CUARTOSCURO

Apunta inversiones comprometidas, además del anuncio de Moderna para instalar plantas y realizar estudios clínicos

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el gobierno federal trabaja para fortalecer la inversión de la industria farmacéutica y de equipos médicos en México, en el marco de reuniones con Alemania, países nórdicos y la renovación del acuerdo comercial con el bloque europeo.

Durante la conferencia matutina de este viernes 20 de marzo desde Cancún, Quintana Roo, la Mandataria dijo que la estrategia se realiza “cumpliendo con las reglas comerciales”, en referencia a los compromisos vigentes, en particular el tratado con Estados Unidos y Canadá.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-somos-el-pais-que-menos-acceso-al-credito-da-de-casi-toda-america-latina-y-llama-a-impulsar-pyme-OK19648350

“Nuestro objetivo es que la asignación de las empresas que van a vender los medicamentos puedan tener mayor desarrollo de plantas en México y eso ya está teniendo resultados”, señaló.

Sheinbaum destacó que el gobierno federal destina cerca de 140 mil millones de pesos al año para la compra de medicamentos e insumos médicos, y sostuvo que este volumen de adquisición permite impulsar el desarrollo industrial vinculado al sector salud.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/un-abatido-y-aseguramiento-de-armas-de-alto-poder-deja-enfrentamiento-en-dr-coss-nuevo-leon-NK19646586

Indicó que una línea de trabajo es facilitar los permisos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que la innovación en medicamentos, tanto de patentes como de liberación de patentes, pueda avanzar con mayor rapidez en el país.

“Nos están dando una enorme posibilidad para medicamentos y las empresas alemanas tienen ya inversiones comprometidas con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía”, explicó.

La Presidenta también mencionó que la empresa Moderna instalará plantas e implementará estudios clínicos en México, como parte del impulso a la inversión y a la capacidad nacional en el sector.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inversiones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Primer obstáculo

Primer obstáculo
true

Gula: Entre sabores de cuaresma y tradición saltillense
García Harfuch aclara presunta detención de hija de ‘El Mayo’ en Sinaloa: “No tiene orden de aprehensión”

García Harfuch aclara presunta detención de hija de ‘El Mayo’ en Sinaloa: “No tiene orden de aprehensión”
Chuck Norris, actor y artista marcial, murió a los 86 años en Hawái; su familia informó que estuvo acompañado y partió en paz

Muere Chuck Norris, leyenda de las artes marciales y actor, a los 86 años tras emergencia médica en Hawái

El inicio de la primavera en México estará marcado por lluvias en el sur y altas temperaturas en el norte y occidente del país.

Entra la primavera en México con lluvias en el sur y onda de calor en el norte
Desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril se llevará a cabo la tradicional Semana Santa, en la cual escuelas y empresas dan algunos días libres para sus estudiantes como trabajadores.

Si trabajo el Jueves y Viernes Santo, ¿me pagarán el doble?: Esto dice la LFT
¿Qué hacer en Saltillo? Lumina, una fiesta electrónica, concierto de timbales y el aniversario del Teatro de la Ciudad

¿Qué hacer en Saltillo? Lumina, una fiesta electrónica, concierto de timbales y el aniversario del Teatro de la Ciudad
México presentó su nuevo uniforme de visitante para el Mundial 2026, una camiseta blanca con detalles en verde y rojo que acompañará al Tri en la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Nueva playera de México para el Mundial 2026: Así es el jersey de visitante de Adidas para el Tri