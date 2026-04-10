Sheinbaum confirma ficha roja contra Silvano Aureoles tras versión de apoyo del CJNG para huir

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/ 10 abril 2026
    Sheinbaum confirma ficha roja contra Silvano Aureoles tras versión de apoyo del CJNG para huir
    Sheinbaum Pardo indicó que los detalles sobre el caso pueden ser informados por el gabinete de Seguridad. CUARTOSCURO
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La Presidenta aseguró que el exgobernador de Michoacán cuenta con una ficha roja para su localización y captura, tras versiones sobre su salida del país

CDMX.- Luego de que se difundiera que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, supuestamente recibió ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para salir del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que existe ficha roja de Interpol para su detención.

En la conferencia mañanera de este viernes 10 de abril, en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que los detalles sobre el caso pueden ser informados por el gabinete de Seguridad.

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La mandataria sostuvo que el exmandatario estatal tiene una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR). “Como ustedes saben, tiene una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República y sigue abierta esta orden de aprehensión para su detención”, dijo.

Durante el intercambio con reporteros, se le preguntó si por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) estaba activa una alerta migratoria. Sheinbaum respondió que esa información también corresponde al gabinete de Seguridad.

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“Ya podrá informar el gabinete de Seguridad, pero entiendo que sí había ficha roja”, afirmó la Presidenta al referirse a los mecanismos internacionales de búsqueda.

En su explicación, señaló que la ficha roja implica coordinación entre instancias, al mencionar que “ficha roja quiere decir que participa Migración, participa Interpol”, a fin de ubicar y detener a la persona.

Sheinbaum añadió que, bajo esquemas de colaboración, la ficha roja permitiría que Aureoles pueda ser detenido “en cualquier lugar del mundo donde esté, en donde haya colaboración”.

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