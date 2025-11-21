Sheinbaum frena propuesta de fundir figuras del Che y Castro para honrar a Carlos Manzo

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el gobierno de la Ciudad de México ya revisaba la situación de las estatuas de Ernesto “Che” Guevara y Fidel Castro, luego de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, propusiera fundirlas para crear un monumento en honor a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el 1 de noviembre.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que tenía conocimiento general del caso, aunque no del estado puntual de las piezas retiradas del parque ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. Explicó que la Secretaría de Cultura envió un oficio tiempo atrás, pero reiteró que el tema ya estaba siendo atendido por la administración capitalina. “Hay que ver con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, cómo va eso”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum defiende rescate de Pemex y criticó a gobiernos de Salinas y EPN

La propuesta de Rojo de la Vega generó una fuerte controversia en redes sociales, pues planteó que las estatuas fueran fundidas para transformarse en un homenaje a Manzo. La alcaldesa sostuvo que las figuras del Che y Castro representan a “dictadores y asesinos”, y que en contraste el edil de Uruapan merece un reconocimiento público tras su asesinato.

La presidenta evitó pronunciarse a favor o en contra de la iniciativa, pero subrayó que corresponde al gobierno capitalino determinar el destino de las estatuas y cumplir con los procedimientos institucionales. Señaló que cualquier decisión deberá coordinarse entre la Secretaría de Cultura y la administración local.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Es un ejemplo’... Sheinbaum sobre victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

El retiro de las esculturas ha abierto un debate sobre su valor histórico, su pertinencia en espacios públicos y la gestión del patrimonio urbano de la Ciudad de México. Mientras Cuauhtémoc propone resignificar el material para un nuevo monumento, el gobierno capitalino mantiene bajo análisis la situación antes de tomar una definición. Con información de El Universal