Sheinbaum frena propuesta de fundir figuras del Che y Castro para honrar a Carlos Manzo

/ 21 noviembre 2025
    Sheinbaum frena propuesta de fundir figuras del Che y Castro para honrar a Carlos Manzo
    Explicó que la Secretaría de Cultura envió un oficio tiempo atrás, pero reiteró que el tema ya estaba siendo atendido. FOTO: ESPECIAL

Señaló que el gobierno capitalino ya tenía bajo revisión las estatuas retiradas en Cuauhtémoc, luego de que la alcaldesa Alessandra Rojo propusiera fundirlas para homenajear al alcalde

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el gobierno de la Ciudad de México ya revisaba la situación de las estatuas de Ernesto “Che” Guevara y Fidel Castro, luego de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, propusiera fundirlas para crear un monumento en honor a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el 1 de noviembre.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que tenía conocimiento general del caso, aunque no del estado puntual de las piezas retiradas del parque ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. Explicó que la Secretaría de Cultura envió un oficio tiempo atrás, pero reiteró que el tema ya estaba siendo atendido por la administración capitalina. “Hay que ver con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, cómo va eso”, comentó.

La propuesta de Rojo de la Vega generó una fuerte controversia en redes sociales, pues planteó que las estatuas fueran fundidas para transformarse en un homenaje a Manzo. La alcaldesa sostuvo que las figuras del Che y Castro representan a “dictadores y asesinos”, y que en contraste el edil de Uruapan merece un reconocimiento público tras su asesinato.

La presidenta evitó pronunciarse a favor o en contra de la iniciativa, pero subrayó que corresponde al gobierno capitalino determinar el destino de las estatuas y cumplir con los procedimientos institucionales. Señaló que cualquier decisión deberá coordinarse entre la Secretaría de Cultura y la administración local.

El retiro de las esculturas ha abierto un debate sobre su valor histórico, su pertinencia en espacios públicos y la gestión del patrimonio urbano de la Ciudad de México. Mientras Cuauhtémoc propone resignificar el material para un nuevo monumento, el gobierno capitalino mantiene bajo análisis la situación antes de tomar una definición. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

