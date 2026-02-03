Sheinbaum limita información por casos de Colima y Culiacán; Harfuch reporta una detención

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que únicamente el gabinete de Seguridad está autorizado para brindar información sobre el asesinato de una tía y una prima del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, así como del ataque armado contra dos legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) en Culiacán, Sinaloa.

“Estos temas los informa el gabinete de Seguridad (...) En el caso de estos temas particulares lo informan en el gabinete porque ellos tienen toda la información, saben los impactos que puede tener en la investigación. Entonces, ellos son los que están autorizados para informar”, señaló la mandataria durante la conferencia matutina de este viernes 3 de febrero en Palacio Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No somos Santa Anna’, contesta Sheinbaum a festejo de Trump por invasión de EU a México

Como contexto inmediato, se informó que el sábado 31 de enero una prima y una tía de Mario Delgado Carrillo fueron asesinadas por un grupo armado en Colima. En el mismo reporte se indicó que los presuntos agresores fueron ubicados horas después y que resultaron abatidos tras un enfrentamiento.

En otro caso, se recordó que el 28 de enero los diputados de MC Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya fueron víctimas de un ataque armado en Culiacán, Sinaloa, y que este viernes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reportó la detención de uno de los presuntos responsables.

TE PUEDE INTERESAR: Morena se fractura en Campeche: 10 diputados rompen con Sansores y Sheinbaum dice ‘paz y amor’

De acuerdo con lo informado, el detenido presuntamente se encargaba del control de radios de comunicación y de la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades, dentro de las líneas de investigación sobre el ataque.

En materia de reacciones y situación institucional, Sheinbaum sostuvo que la difusión de información sobre hechos específicos debe considerar los efectos en las pesquisas, por lo que reiteró que serán las autoridades del gabinete de Seguridad quienes presenten los detalles conforme avance la investigación.

TE PUEDE INTERESAR: Fuerza Civil detiene a hombre por disparar a un perro, en Nuevo León

En la misma conferencia, la jefa del Ejecutivo fue cuestionada sobre la afectación al turismo por bloqueos en Acapulco, Guerrero, relacionados con protestas contra policías comunitarios. Respondió que el caso ya se investiga y que se revisa el contexto general.

“Se está investigando en particular este caso, en efecto ha habido tres bloqueos relacionados con este tema, lo presentó hoy la Secretaría de Gobernación y se está haciendo una investigación de todo el contexto relacionado con esto”, dijo.