Sheinbaum manda ayuda a Cuba: salen de Veracruz dos buques con más de 800 toneladas

Noticias
/ 8 febrero 2026
    Sheinbaum manda ayuda a Cuba: salen de Veracruz dos buques con más de 800 toneladas
    La SRE precisó que 536 toneladas corresponden a alimentos de primera necesidad y artículos de higiene personal. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

México activó un puente de apoyo para Cuba con alimentos y artículos básicos, mientras la Cancillería subrayó que habrá más cargamentos pendientes

CDMX.- El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a Cuba más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para la población civil, a través de dos buques de la Armada de México, informaron la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Marina.

La Marina detalló que el traslado se realiza mediante los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox, que zarparon este domingo 8 de febrero desde el puerto de Veracruz, como parte del operativo de entrega.

La SRE precisó que 536 toneladas corresponden a alimentos de primera necesidad y artículos de higiene personal, entre ellos leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal.

La dependencia naval indicó que los víveres provenientes de la Región Naval Central se concentraron en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Veracruz, desde donde se realizó el embarque.

La Marina informó que en el Buque Isla Holbox se cargaron poco más de 277 toneladas de leche en polvo, como parte del volumen total enviado en esta salida.

De acuerdo con lo reportado, se espera que las embarcaciones arriben a su destino en cuatro días y se mantiene pendiente el envío de más de mil 500 toneladas adicionales de leche en polvo y frijol.

La Cancillería sostuvo que “el pueblo de México mantiene viva su tradición solidaria con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba”, y señaló que el país ha brindado ayuda a naciones afectadas por emergencias, al mencionar incendios en California y en Chile, inundaciones en Texas y desastres naturales en otras zonas del continente.

El Gobierno de México afirmó que el envío reafirma “los principios humanistas y la vocación solidaria”, así como el compromiso de cooperación internacional, y sostuvo: “Cuba y México somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos”.

