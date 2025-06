Sheinbaum no busca quitar autonomía a las fiscalías estatales y a la FGR

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó claro que no tiene previsto promover ninguna reforma que le quite autonomía a las fiscalías, tanto estatales como la Fiscalía General de la República (FGR). Así lo expresó al ser cuestionada sobre una propuesta de reformas legales que, según aclaró, no proviene de su gobierno.

Durante su intervención, Sheinbaum defendió la importancia de mantener la autonomía de las fiscalías como un principio clave para garantizar la imparcialidad en la procuración de justicia y evitar el uso político de estas instituciones.