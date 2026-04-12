Sheinbaum presume ‘México es ejemplo’ y promete frenar alzas en combustibles y canasta básica

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/ 12 abril 2026
    Sheinbaum presume ‘México es ejemplo’ y promete frenar alzas en combustibles y canasta básica
    La titular del Ejecutivo también resaltó la estabilidad del peso en un escenario internacional complejo. ESPECIAL
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Aseguró que su gobierno busca contener presiones inflacionarias con control en combustibles y canasta básica, mientras reportó alzas en turismo

CDMX.- En la inauguración del primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, pese a las condiciones internacionales adversas, México se mantiene como referente en distintos sectores económicos, al destacar estabilidad, crecimiento y control inflacionario.

Acompañada por la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, la mandataria señaló que su administración trabaja para sostener el precio de los combustibles y evitar presiones sobre la inflación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/falla-mas-dos-bocas-que-refinerias-viejas-EE19956640

La titular del Ejecutivo también resaltó la estabilidad del peso en un escenario internacional complejo y afirmó que hay coordinación con el sector empresarial; mencionó además que las ventas de autos han aumentado, pese a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos.

“A pesar de las circunstancias difíciles que vive el mundo, México es un ejemplo. Recientemente presentamos algunos datos importantes de lo que ha ocurrido en los primeros tres meses de 2026: aumentaron las ventas de vehículos en el país y creció el turismo, con casi 10% más visitantes en enero y febrero”, destacó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-sufre-mayor-huida-de-capital-golondrino-CE19956756

“Estamos buscando mantener el precio de los combustibles para que no tengamos un proceso inflacionario en el país, con la colaboración de empresarios y garantizando que la canasta básica no aumente”, afirmó la Presidenta.

Por su parte, Marcelo Ebrard subrayó el entorno internacional en el que se desarrollan estas acciones y el papel del gobierno federal para mantener el rumbo económico mientras continúan negociaciones en torno al T-MEC. “Entonces, al mismo tiempo que se negocian tratados comerciales, la presidenta ha tenido que enfrentar tiempos muy difíciles; al mismo tiempo está preparando lo que viene”, señaló.

Sheinbaum agregó que los resultados que expuso responden a una estrategia que incluye impulso al campo, fortalecimiento del mercado interno y atracción de inversión extranjera, y expresó confianza en el desempeño económico para el resto del año. “Se dice fácil, pero es un trabajo constante. Yo me siento muy confiada, muy optimista para 2026”, concluyó.

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