Sheinbaum viajará a España tras años de pausa bilateral; Senado recibe aviso oficial del viaje

CDMX.- La Mesa Directiva del Senado de la República recibió este lunes una comunicación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la que informó que en los próximos días saldrá del país para viajar a Barcelona, España, a fin de participar en una reunión cumbre de gobiernos progresistas. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, informó en conferencia de prensa conjunta con la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, que el documento establece como fecha de salida del territorio nacional el jueves 16 de abril y el regreso el domingo 19 del mismo mes.

El viaje, se indicó, tiene como propósito atender la invitación del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para participar en la “IV Cumbre en Defensa de la Democracia”, iniciativa lanzada en el marco de la 79 Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2024. En el oficio se precisa que, una vez concluida la visita, se enviará al Senado un informe sobre los resultados y acuerdos alcanzados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución.

Mier Velazco detalló que, durante la sesión de este martes, el pleno del Senado será enterado de la recepción de la comunicación remitida por la titular del Ejecutivo federal. De acuerdo con lo expuesto, este será el primer viaje a Europa de la presidenta Claudia Sheinbaum y el primero a España de un presidente mexicano en los últimos ocho años, tras la pausa en la relación bilateral que mantuvo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La mandataria mexicana participará en la reunión junto a Pedro Sánchez y otros líderes, entre ellos el presidente de Brasil, Luiz Inacio “Lula” da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro, y el de Uruguay, Yamandú Orsi.

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