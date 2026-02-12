Sheinbaum vuelve a exhibir apoyos a ministros de la Corte y afirma que era gasto público

CDMX.- “¡Qué bueno que cambiaron las cosas!”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras exhibir nuevamente los apoyos que recibían ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante su conferencia matutina de este jueves 12 de febrero en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, la mandataria retomó el tema al señalar que se trata de un asunto de interés público, al referirse a recursos y servicios que, dijo, se cubrían con cargo al erario.

Sheinbaum sostuvo que puede hablar de ese tema porque “es un asunto de interés público”, y en ese marco defendió su posición de volver a presentar información relacionada con gastos y apoyos vinculados a la operación de la Corte.

En su exposición, mencionó apoyos como telefonía celular, compras de ropa, mantenimiento de elevadores, solicitud de pipas de agua, compra de alimentos, traslado de objetos, gestión de boletos y cortesías, así como servicio de meseros y valet parking, entre otros.

La Presidenta afirmó que esos conceptos se pagaban con recursos públicos asignados a cada ministro. “Todo esto lo pagaba el erario público, el pueblo a cada ministro. Por eso qué bueno que cambiaron las cosas”, declaró.

La referencia se dio en el contexto de señalamientos reiterados desde el Ejecutivo federal sobre el gasto en el máximo tribunal, en un debate que ha incluido la discusión sobre prestaciones, servicios y criterios de austeridad en instituciones del Estado.

En términos generales, el tema se enmarca en la discusión pública sobre el uso de recursos en órganos autónomos y poderes del Estado, así como en la exigencia de información y rendición de cuentas sobre partidas y apoyos asociados a la función pública.